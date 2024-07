Bili smo na terenu s ekipom Zagrebačkih cesta, ali i djelatnicima u hladnjačama: 'Da radiš ovaj posao pod takvim uvjetima, moraš biti malo lud'

Kako je to raditi na +35 dok ti usto iz tla isijava 180 Celzijevaca? Spreman odgovor na to pitanje imaju djelatnici Zagrebačkih cesta, koji unatoč nesnosnim vrućinama nastavljaju raditi na projektima asfaltiranja po cijeloj metropoli. – Da radiš ovaj posao pod takvim uvjetima, moraš biti malo lud – smije se asfalter Goran Varivoda, kojega smo zatekli usred posla u Ulici Savezne Republike Njemačke, između kućnih brojeva 2 i 6. S kolegama ovih dana radi na projektu malih komunalnih akcija četvrti Novi Zagreb istok, tijekom kojeg će se asfaltirati oko 2500 četvornih metara ceste te još nekoliko stotina kvadrata nogostupa. Takvih je projekata u gradu još mnogo, a zagrebački cestari rade kao da atmosfera na suncu nije poput one u pećnici. – A istodobno hodamo po asfaltu koji može dosegnuti i temperaturu do 180 stupnjeva – kaže nam Varivoda.

Ekipe na asfaltiranju obično su angažirane od 7 do 15 sati, no za ovakvih toplinskih valova radno vrijeme skrate pa kući odlaze oko 13 ili 14. Noću, kažu, ne mogu raditi jer bi buka strojeva smetala susjedima, a posao im uvelike ovisi i o tvrtkama koje dostavljaju potreban materijal. Hladne vode na terenu, srećom, imaju napretek, a kako bi se zaštitili od sunčanice, svi su naoružani i šeširima. Imaju hlače koje su otporne na uvjete u kojima rade, a nose specijalne cipele koje mogu podnijeti vrućinu asfalta. – Mijenjamo ih ipak dva-tri puta godišnje jer se brzo troše, nije ovo lak posao – ističe Varivoda. Rade tako i po najgorem suncu, a skloniti se u hlad mogu dok čekaju novu isporuku asfalta ili za vrijeme gableca. – Ali čak i po ovom vremenu dobivamo ružne komentare prolaznika ako nas ne zateknu u poslu, što nije u redu – napominje.

A dok se jedni prže na suncu, drugi na +30 navlače topla odijela, kape i rukavice pa ulaze u hladne komore u kojima je čak 50 stupnjeva niža temperatura od one koju vani pokazuje termometar. No, govore nam djelatnici Veletržnice i hladnjače na Slavonskoj, navikli su on raditi na čak -20 i to im je sasvim normalna stvar. – Temperature u komori variraju, ali su uglavnom između -18 i -20 stupnjeva. Nekada se unutra zadržimo desetak minuta, ali znamo ostati i po pola sata ili čak sat vremena, ovisi o poslu. Međutim, imamo dobru opremu. Prije ulaska u hladnjaču oblačimo rukavice, kape, odijelo, prsluke, a onda se bacamo na preslagivanje paleta viličarom, sortiranje pošiljki – objašnjava nam koordinator hladnjače Anton Golub, koji se tim poslom bavi već gotovo 40 godina.

VEZANI ČLANCI:

Kada dođe kraj radnog vremena i djelatnici iziđu iz komora, skidaju zaštitna odjela i borave u aklimatizacijskim hodnicima gdje se temperatura održava na otprilike pet stupnjeva. Na sunce, pa onda ni doma, ne smiju odmah, već prije izlaska na vrućine trebaju provesti 10 do 15 minuta u hodnicima. Radnicima to ne predstavlja problem, a nije im neobično ni usred ljeta navlačiti kape i rukavice, no priznaju da njihov posao nije nimalo lagan. – Teško je raditi i na asfaltu, gdje su temperature i po 40 stupnjeva, ali nije lako raditi ni kod nas na -20, pogotovo ljeti. Međutim, čovjek se navikne – kažu.

Na asfaltu pakleno, u hladnjači mrzlo, a na gradskim bazenima, na koje se ovog vikenda može besplatno – taman, govore nam Zagrepčani koji su spas od vrućina potražili u Sportskom parku Mladost. Za kupače se otvaraju u 12 sati, a jučer nas je desetak minuta prije podneva dočekao višemetarski red na ulazu: umirovljenici, mladi, obitelji s djecom..., svi su se došli malo rashladiti.

– Ovdje sam prvi put nakon tri godine i jako sam zadovoljna. Voda je ugodna, baš osvježi – kazala nam je umirovljenica Snježana. Uz smijeh djece koja izvode razne vodene vratolomije, uživala je i devetogodišnja Una, koja najviše voli skakati, a kako je lani proplivala, jedva je dočekala novu priliku da ponovno kroči u vodu. – Napokon mogu roniti i plivati – bila je oduševljena, a njezina mama Anja kazala je kako na bazenima pokušavaju preživjeti vrućine do odlaska na more. – Djeca baš guštaju i mislim da neće danas izići iz vode – dodala je. A pred djelatnicima gradskih bazena udarni je vikend jer i danas i sutra, osim na Mladosti, besplatno se može kupati i u Utrini, Iveru, Jelkovcu te na Šalati.

VIDEO: Unatoč visokim temperaturama radnici asfaltiraju ulicu u zagrebačkom naselju Središće

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za paklenih dana nije ugodno ni putnicima koji se moraju voziti busevima i tramvajima u kojima ne radi klima, a žale se da takvih itekako ima. Nezadovoljni su i vozači koji se satima kupaju u vlastitom znoju pa ZET-ovi sindikati pozivaju kolege da odbiju voziti u slučaju da tramvaj ili bus nije klimatiziran. Vruće je, dakako, i životinjama pa se u Zoološkome vrtu, primjerice, lemuri osvježavaju “sladoledom” koji su dobili od timaritelja.