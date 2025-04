Bernardić obišao tržnicu u Sesvetama pa poručio: 'Ovo je borba protiv Tomaševićevog neznanja, nesposobnosti i lopovluka'

Gradska platforma Servus Zagreb nastavila je kampanju Zagrebačko proljeće, a nezavisni kandidat gradske platforme Davor Bernardić ovog se puta našao u Sesvetama na čijoj se tržnici družio sa sugrađanima kojima je dijelio i maslinove grančice uoči sutrašnjeg blagdana Cvjetnice.

Sesvete su, kako je istaknuo, pune problema od komunalne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije pa i tržnice te je podsjetio kako ondje živi gotovo 100.000 stanovnika te kako je ta gradska četvrt, na neki način, "grad u gradu", a osvrnuo se i na neriješenu infrastrukturu. – Najbolje tome svjedoči da još u ovom trenutku u Zagrebu imamo oko 2000 kućanstava bez pitke vode u svojim domovima i gotovo 10.000 kućanstava koje nemaju kanalizaciju. I onda si Tomašević i njegova nesposobna ekipa priušti šlamperaj da zbog nepotpune dokumentacije grad Zagreb izgubi čak 323 milijuna eura za vodovod i kanalizaciju – istaknuo je Bernardić.

Upozorio je i na brojne prometne probleme istaknuvši kako oni koji dobro poznaju Sesvete znaju da se od naselja Iver do Dubca mora proći kroz čak 17 semafora. – Ljudi se voze po pola sata na dionici na kojoj bi se realno trebalo voziti sedam do osam minuta. Od Popovca do centra Sesveta u "rush-houru" čeka se otprilike 20 minuta. Nesposobna Tomaševićeva gradska vlast još nije ni krenula rješavati pitanje imovinsko-pravnih odnosa na drugoj i trećoj dionici izgradnje nove Branimirove. Potegli su priču do Brestovečke, što je stari Bandićev projekt. I to bi se poteglo puno prije da jednostavno nisu projekt stavljali dugo godina u ladice. Na dionicama od Brestovečke do Ančićeve preko potoka Vuger i od Ančićeve do Varaždinske nisu počeli rješavati ni imovinsko-pravne odnose. Toliko o njihovim obećanjima. Dakle, oni farbaju građane, pripremaju iza četiri zida powerpoint prezentacije, a nikad se nisu spustili među građane Sesveta kao ni jednog drugog dijela Zagreba. U svoja četiri zida slažu lažni sadržaj za društvene mreže i smišljaju načine kako će na fiktivne račune za nepostojeće usluge izvući pare iz grada, poput afere Hipodrom, jer je to njihov modus operandi – pojasnio je Bernardić.

Okupljenima je potom ponudio i vlastita rješenja problema u Sesvetama među kojima je i obnova Doma zdravlja koji je "u katastrofalnom stanju". – Hitne pomoći također nema. Strateški prioritet za gradsku četvrt Sesvete je i detaljan plan izgradnje i povlačenja kanalizacijske i vodovodne mreže. Naš plan je također izgradnja Branimirove do Varaždinske čim preuzmemo odgovornost 1. lipnja što će sasvim sigurno rasteretiti centar Sesveta. Osigurat ćemo sinkronizaciju semafora od naselja Iver do Dupca kako bi promet bio protočniji – istaknuo je Bernardić.

Najavio je i izgradnju dvaju podvožnjaka, kao i izmjenu Prostornog plana Sesveta kako bi se dugoročno planirao razvoj te je ukazao ne nedostatak dječjih igrališta. – Naš plan za Sesvete je kompleksan, ali realan i održiv i može se realizirati u mandatu od 2025. do 2029. Nesposobna Tomaševićeva vlast iz europskih fondova je izgubila ukupno 571 milijun eura. Imamo posla s neznanjem nepoštenjem i nesposobnosti i stoga je ovo borba platforme Servus Zagreb da krene drugačije upravljanje gradom Zagrebom. Pošteno, pametno i snažno. Ovo je borba protiv Tomaševićevog neznanja, nesposobnosti i lopovluka – zaključio je Bernardić.