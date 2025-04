Lovrić: 'Nakon izbora javno ću objaviti svu dokumentaciju o Tomaševićevim sumnjivim poslovima'

Hapšenje Mile Kekina i postupanja DORH-a zbog sporne kupnje zemljišta obitelji Kekin jučer su podigla popriličnu buru u javnosti, a danas su se na cijeli slučaj osvrnuli i predstavnici stranke Plavi grad s koalicijskim partnerom Blok umirovljenici zajedno, a koji su na održanoj konferenciji za medije komentirali i izvide koji su pokrenuti na Hipodromu te spornu sjednicu oko GUP-a zakazanu za ponedjeljak.

– Igrokaz se nastavlja u ponedjeljak kada priča oko izmjena i dopuna GUP-a ide u zadnju minutu produžetaka. Posljednja sjednica ovog saziva premještena je za ponedjeljak, čeka se bijeli dim iz Ministarstva, no to je malo izgledno pa će i neizglasavanje GUP-a možemovci prikazati kao da im Vlada podmeće. Međutim, to je još jedan dokaz kako platforma Nemožemo misli da se zakoni i procedure odnose na sve druge osim na njih. Da su poštovali Zakon o prostornom uređenju, suglasnost ministarstva već bi odavno imali, a izmjene i dopune GUP-a koje bi zaustavile razvoj Zagreba na duže vrijeme bile bi izglasane – kazao je Otto Barić koji se potom osvrnuo i na nekretninu obitelji Kekin u Istri.

– Interesantno je kako su nemožemovci dušobrižnici urbanizma i zelene tranzicije u Zagrebu, a kako maksimalno iskorištavaju parcele kada im je biznis bitan, primjerice u Momjanu – dodao je. Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno pozvao je pak Grad Buje da po jednakim cijenama po kojima su omogućili obitelji Kekin da kupi zemljište u Momjanu, omogući to i zagrebačkim umirovljenicima. Ivica Lovrić osvrnuo se pak jučerašnji "crni petak" za platformu Možemo!

– Ne želimo likovati nad nečijim uhićenjem, no krajnje je licemjerno da se Tomašević hvali plakatima na kojima piše "Kad se ne krade", a u Gradu se događa ozbiljan kriminal. I dalje nije razjasnio što se dogodilo na Hipodromu, novinarima već tjednima Grad odbija odgovoriti na ključna pitanja, dok i dalje ne znamo gdje je nestalo gotovo dva i pol milijuna eura, odnosno 20 milijuna kuna. Bez znanja gradonačelnika, taj novac nije mogao nestati – naveo je Lovrić koji je do sada protiv Tomaševića podnio sedam kaznenih prijava, među kojima je i jedna koja je otišla na adresu Ureda Europskog tužitelja u Zagrebu.

– Jedna od njih je i zbog sumnjivih radnji prilikom obnove Gornjogradske VI. Gimnazije. Tomašević je raskinuo ugovor s izvođačem, ponovio natječaj, a posao je dobila jedna beogradska tvrtka. Nakon toga, radovi su poskupjeli za više od 12 milijuna eura, a obnova je trajala duže no što je trebalo. S vlasnikom te tvrtke koja je dobila još neke poslove u Gradu, Tomašević je nedavno ručao u Zagorju, a račun je platio investitor – naveo je Lovrić.



DORH bi, dodaje, trebao istražiti i na što se troši "silan novac koji možemovci distribuiraju udrugama kojima se, usprkos povećanju novčanih sredstava, program nije poboljšao, već je ostao isti ili lošiji s obzirom na to da se možemovci, kaže, u zadnje vrijeme više bave politikom nego nezavisnom kulturom". Nakon izbora, istaknuo je Lovrić, jedan od prvih poteza Plavog grada bit će objavljivanje sve dokumentacije o Tomaševićevim sumnjivim poslovima, od Hipodroma i obnove, do Zagrebačkog holdinga, jednostavnih javnih nabava do sumnjivih transakcija na račune možemovskih udruga.

– Od 2. lipnja kada preuzmemo vlast u Zagrebu, mjesto da milijuni eura idu udrugama i za preplaćene megaprojekte, novac ćemo redistribuirati za ranjive skupine, mlade, djecu, obitelj i umirovljenike koji su u ove četiri godine bili zadnja rupa na svirali. Vrtići i javni prijevoz bit će besplatni svima, subvencionirat ćemo izvanškolske aktivnosti djeci s 50 eura mjesečno, a s 500 eura mjesečno davat ćemo za baka i djed servis čuvanja djece. Odmah započinjemo s izgradnjom 5.000 stanova za priuštivo stanovanje. Već od 2. lipnja nadoknađujemo četiri izgubljene godine zbog nerada i šlamperaja – zaključio je Lovrić.