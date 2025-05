Bernardić i Petek izlažu detalje o aferi Hipodrom: 'Ovo je finale, razotkrivamo prave aktere'

Kandidat za gradonačelnika Davor Bernardić za 15 sati zakazao je konferenciju za medije na temu, kako navodi "razotkrivanje pravih aktera i pozadine afere Hipodrom i izvlačenje više od dva milijuna eura iz gradskog proračuna". Na konferenciji za novinare govorit će kandidat za gradonačelnika Zagreba saveza Zagreb United Davor Bernardić, koji je na zahtjev zaposlenika i otvorio aferu Hipodrom te kandidati za zamjenike gradonačelnika Dina Dogan i Trpimir Goluža i kandidat na listi za Gradsku skupštinu Renato Petek.

Bit će predstavljena i javna platforma koju su pripremili zaposlenici Gradske uprave i Zagrebačkog holdinga, nakon čega će svima biti jasniji, kako poručuju iz Bernardićeva tima, "pravi, zastrašujući razmjeri organizirane pljačke javnog novca".

Konferenciju su počeli kompilacijom snimki izjava Tomislava Tomaševića o zaštitarima u Hipodromu i njegovim odgovorima o tome koliko ih je angažirano i gdje. "Kao što ste mogli vidjeti, ovo je tek jedan slučaj i prvi u nizu kriminala, brutalne pljačke od strane ove gradske vlasti koja se kitila poštenjem", rekao je te prepustio riječ Renatu Peteku.

"Još uvijek vrijedi ona stara poslovica - tek kad nekom daš vlast, vidiš kakav je. Nažalost, nakon ovog Bandićevog vremena, nisam mislio da ću morati nabrajati afere Tomislava Tomaševića", počeo je Petek. "Već u prvom mandatu uspio je dogurati do jedne uskočke afere. Toliko je Tomašević, nažalost lice i naličje afere Hipodrom. Dobili smo nekoliko mailova, vapaja zaposlenika ustanove koji su tražili od nas zastupnika da reagiramo na razne sumnje oko zapošljavanja i koeficijenata novih ugovora, a onda i nezakonitog provođenja izmjena statuta. Mi smo tada u SDP-u pokušali reagirati kao koalicijski partneri. Naravno da nisam podržao u Skupštinu takvu točku dnevnog reda, ali to je već bilo crveno svjetlo u kojem možemo vidjeti u kojem smjeru ide taj odnos između SDP-a i Možemo gdje je predsjednik Skupštine davao podršku Kosti Kostanjeviću, iako su neki interno upozoravali i tražili da se reagira na određene vapaje", rekao je Petek.

Kad je afera izašla u javnost, dokazalo se da on u njoj nije nevin, dodao je. "Da je netko upravljao imovinom i da je nevin, onda bi smijenio svog tajnog ministra za spor, gospodina Đulića, koga je postavio u Upravni odbor", dodao je. Nastavio je o djelovanju Koste Kostanjevića, te dodao da građanima nije preostalo drugo nego prijavljivati političarima razne situacije.

"Gradonačelnik je direktno odgovoran, poznavao je osobe o kojima govorimo i vidjet ćemo do kuda će sve to dovesti. Nakon još jednog mandata imamo situaciju da je pred nama loš upravitelj grada, da je to osoba koja nije zaštitila naše novce. Zagreb propada i iscrpljen je od ovakvog upravitelja, te se nadam da će građani uvidjeti sve ono što ćemo još danas govoriti i da će vidjeti da postoji izlaz", rekao je.

Dina Dogan također je komentirala slučaj. "Ja ću se osvrnuti na afere. Svi oni koji jako dobro poznaju moj rad u Skupštini znaju da sam ja ona koja broji stotine tisuće eura, pa i milijune Tomaševiću od prvog dana njegova mandata. Jedna od stvari kojom se treba zaustaviti ovakav kriminal u gradskoj upravi i ustanova bila je upostava riznice i platforme Zviždač. Potonje je trebalo biti kanal ne samo zaposlenicima, službenicima i namještenicima da prijavljuju sve nepodopštine gradonačelnika i njegove klike.

Taj sustav ne funkcionira, a odgovore na prijave možete dobiti kroz nekoliko mjeseci, pa i do godinu dana. Prijave završe u ladicama, ne ulažu se u Centrix da gradonačelnik na to ne mora reagirati. Upozoravam građane, službenike, namještenike gradskih poduzeća, da postoji i paralelni sustav. Afere.net, je platforma koja je vrlo pregledna, u kojoj se automatski povezuju svi glavni akteri. Jedan je primjer Ivana Kekin kao predsjednica stranke Nova Ljevica, koja ima svog člana koji je izvukao preko gradskog proračuna više od 100.000 eura.

Nažalost, mi ne znamo što es događa s novcem u Gradu od početka njihova mandata. Čak u prva dva tjedna ove godine cijeli sustav nije radio, to sam osobno prijavila ministarstvu financija. Na platformi se redovito dopunjuju povezana društva i povezane afere. Kroz sljedećih sedam dana, a najkasnije do izborne šutnje, bit će objavljena cijela mreža te koruptivne hobotnice. Tu se nalazi i GONG, parapolitička organizacija koja kontrolira izbore, kao što i većina udruga ne nadgleda političku stvarnost već ju kontroliraju. Ovdje su samo primjeri kako je sve to povezano, vjerujem da ćete se na to moći osvrnuti", dodala je te pozvala sve da prijave koruptivne aktivnosti.

Svoj je komentar dao i Trpimir Goluža. "Krenuo bih od glave hobotnice, Tomislava Tomaševića. Mi smo mogli vidjeti par dan jednu pravu ofanzivu u svekolikoj hrvatskoj javnosti gdje, zapravo, vrlo nevješto, spina, stvara probleme tamo gdje ih nema, a od pravih problema bježi. Zadnjih dana on je potvrdio da je notorni lažac i da je kronični obmanjivač javnosti koji ima gotovo neogranien pristup medijima i koji to zloupotrebljava na način da kontaminira cijelu javnost", rekao je uvodno, te se osvrnuo na jučerašnji sukob na Fakultetu političkih znanosti. "Notorna je laž da je jučer bilo i najmanjih oblika nasilja, bio je to jedan civiliziran i pristojan dijalog s ljudima koje smo zapravo razotkrili kao pristrane u ovoj kampanji i koji pušu u jedra Tomaševiću i Možemo.

Potvrđeno je da Gong nije neovisna udruga građana, već da je to udruga građana koja ima veliki interes da Tomislav Tomašević ostane na vlasti u Gradu Zagrebu", kazao je. Nastavio je i o aferi Hipodrom, te rekao kako nije istina da Tomašević nije sudjelovao u aferi. "Da to nije istina svjedoče i dokumenti, a jedan je Statut Ustanove koji u članku 27. st. 2 govori koje su ovlasti Upravnog vijeća i koje odluke Upravno vijeće može donijeti samo uz suglasnosti građana. Nemoguć je transfer veći od 70.000 kuna bez suglasnosti gradonačelnika, a mi ovdje govorimo o dva milijuna eura novca, transferiranog u kešu pojedinaca.

Kad analiziramo što se dogodilo u aferi Hipodrom, moramo apostrofirati ulogu dva iznimno značajna čovjeka. Jedan je dogradonačelnik Korlaet, a drugi je operativac na terenu, a to je Goran Đulić, čovjek od najvećeg povjerenja gradonačelnika Tomaševića. Istraga treba ići u pravcu ove dvojice ljudi", rekao je. Napomenuo je i da je bio aktivan zastupnik i da je ukazivao na potencijalne "suspektne kriminalne radnje u Holdingu". "Nisam dobio niti jedan odgovor, već samo vrijeđanja i ismijavanja. Tomaševiću je pošlo za rukom nešto što nije uspjelo Bandiću, u samo jednom mandatu dobio je interes Uskoka jer je omogućio da se iz proračuna ukrade dva milijuna eura. Ja sam osobno podnio tri kaznene prijave, gdje se šteta za Zagreb kreće iznad 100 milijuna eura, a sutra ću podnijeti novu kaznenu prijavu vezanu za ovu ustanovu, gdje je Tomašević ustanovu pretvorio iz ustanove za upravljanje u ustanovu za uništavanje sportskih objekata", rekao je za kraj.