Bandićevi nasljednici iz BM365 žele imovinu stranke u stečaju: 'Zainteresirani smo, to je prirodno'

Stečajni upravitelj Bandić Milana 365 - stranke rada i solidarnosti, političke stranke bivšega zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića, potvrdio je da je zaprimio pismo namjere stranke BM 365 Idemo delat! za preuzimanje pokretnina bivše stranke procijenjenih na 5960 eura.

"Politička smo stranka upisana 20. studenoga 2024. u Registar političkih stranaka RH pod nazivom BM365 Idemo delat! baštineći identični program političke stranke Bandić Milan 365 – stranka rada i solidarnosti. Slijedom navedenog, prirodno smo zainteresirani i za nastavak korištenja uredske imovine iz popisa predmeta stečajne mase stečajnog dužnika", navodi se u dopisu.

Dodaje se i da su svi članovi bivše stranke s Bandićevim imenom ujedno osnivači i članovi nove stranke koja "planira aktivno sudjelovati na lokalnim izborima u 2025.".No, u dopisu se navodi da, osim baštine, žele preuzeti i imovinu bivše stranke, ali uz "korekciju" cijene od gotovo 3500 eura. Iako je stečajni upravitelj na temelju vještačenja procijenio vrijednost pokretnine na 5960 eura, čelnici nove stranke s Bandićevim imenom tvrde da je krajem prošle godine "knjigovodstvena vrijednost predmetne imovine bila 2465, 41 euro, nabavna vrijednost 32.101,70 eura i ispravak vrijednosti 29.636,29 eura".

U dopisu stečajnom upravitelju, koji potpisuju dopredsjednik nove stranke Slavko Kojić (bivši predsjednik stranke BM 365 – Stranke rada i solidarnosti) i poslovna direktorica Snježana Mele ističe se i uvjerenje da će se "postići razuman dogovor u obostranom interesu". Imovina Bandić Milana 365 je, prema izvješću stečajnog upravitelja Predraga Filajdića, još lani u studenome bila procijenjena na 14.520 eura, no prema posljednjem dopisu, njezina je vrijednost dodatno umanjena.

"Stečajni upravitelj je putem ovlaštenog sudskog vještaka procijenio pokretnu imovinu dužnika, obzirom na protek vremena, amortizaciju i oštećenja u potresu, kao i preseljenju iz prostora stranke iz zagrebačke Praške ulice u Masarykovu", isticalo se u izvješću. Dodaje se da je tamo sada sjedište te stranke i "jedan korisniji dio uredske opreme". U izvješću navode da u posljednjem kvartalu nije bilo unovčenja imovine, ali i da stanje na računu te stranke - stečajnog dužnika iznosi preko 56.400 eura.

Zaključuju da nema uvjeta za izradu stečajnog plana, a članovi stranke potvrđuju da za to nisu zainteresirani pa se smatra da će se do 31. svibnja 2025., kada se naplate sva potraživanja gradova, općina i županija i unovči pokretna imovina, dakle do novih izbora, moći predložiti zaključenje stečajnog postupka i brisanje dužnika iz registra.

Trgovački sud u Zagrebu lani u siječnju otvorio je stečaj te političke stranke, a u svibnju su bile utvrđene i tražbine vjerovnika u iznosu od preko 280.000 eura među kojima je najveće potraživanje Četiri filma d.o.o od 127.447 eura. Prijedlog za otvaranje stečaja krajem 2023. podnio je predsjednik stranke i poslovni direktor Slavko Kojić navodeći kao stečajni razlog nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.

Kojić je i prije zatraženog otvaranja stečaja u javnosti govorio o presudi Trgovačkog suda u korist tvrtke 4Film d.o.o. da im je stranka BM 365 dužna isplatiti 885.500 kuna (oko 117.500 eura) s pripadajućim zateznim kamatama. Spor je nastao u proljeće 2018. kada je 4Film, u vlasništvu sestara Juka, pokrenuo ovrhu protiv stranke zbog neplaćenih spotova iz kampanje 2017.

U prijedlogu za stečaj navodilo se i da Bandić Milan 365 nema nekretnina, a da imovinu čini 67 "pokretnina", uglavnom uredskog namještaja, računala, fotoaparata i prateće opreme, hladnjaka, perilica posuđa, ali i "kaciga vespa vj bijela L" iako postojeći skuter (moped) Vespa s istaknutim stranačkim obilježjima nije naveden u popisu imovine stranke.