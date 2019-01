Bandićeva 'luknja' do Zagorja od 6 km bila bi najduži tunel u državi

Ime mu je Tumed, a uzima se svakih nekoliko godina ili po potrebi, najbolje nakon obilnog jela kod ljudi kojima želiš biti najbolji prijatelj. Zna najbolje za taj “lijek” gradonačelnik Milan Bandić, koji je za vikend u Krapini opet najavio pokretanje projekta izgradnje tunela kroz Medvednicu, službeno još 2006. nazvanog “projekt Tumed”.

Tunel iz 1947. godine

Više od šest kilometara dug pravac kroz planinu trebao je spajati Zagreb sa Stubakima, a prije 13 godina napravljena je i studija izvodljivosti plana, koja je predviđala tri varijante provedbe projekta u sklopu kojeg se do Zagorja iz metropole trebalo automobilima te lakošinskom željeznicom, odnosno tramvajem.

Od “luknje”, kako Bandić voli reći za tunel, jer je naučio da na zagorskom ta riječ znači “rupa”, ipak tada nije bilo ništa jer se zaključilo da ju je besmisleno probijati ne napravi li se prije toga sjeverna obilaznica, a i ona i “luknja” zajedno bi stajale, predviđalo se tada, 1,1 milijardu eura. O iznosima sada gradonačelnik Bandić nije htio govoriti, već je samo spomenuo kako se “novac za pravi projekt uvijek nađe”, dok je ponovnu aktivaciju Tumeda objasnio time da ga žele “dečki iz Zagorja”.

– Neću napraviti nijedan potez o luknjama kroz Sljeme dok ne pitam ljude s one strane brega kaj oni žele. Koliko znam, sada oni žele jednu luknju i tračničku vezu između zračne luke, Jelačić-placa i Zagorja, Stubaka – pojasnio je Bandić pa najavio kako će mu to biti projekt za sedmi mandat.

A baš 2021. čini se kao zgodna godina da se tunel ponovno izvuče iz arhive nikad završenih projekata jer pojavljuje se on svako toliko, i to tamo još od četrdesetih. Jer upravo 1947. godine krenulo je probijanje “luknje”, na čemu su do 1952. radili zarobljenici iz Drugog svjetskog rata. Napravilo se dosta, ali zbog loših odnosa tada s Rusima, sve je obustavljeno kad iz SSSR-a nisu došli strojevi za daljnje kopanje. Dio tunela danas je zatrpan i poplavljen, dok kroz sto metara rupe i dalje prolaze planinari jer tunel Sljeme kod Dolja ostatak je upravo kopanja od prije gotovo 70 godina. A realizira li se njegov nastavak, koji sad za sljedeći mandat obećava gradonačelnik, tunel kroz Medvednicu sa svojih šest kilometara postao bi i najduži u Hrvatskoj, budući da onome kroz Malu Kapelu, koji titulu prvaka nosi trenutačno, do punih 6000 metara nedostaje dvjestotinjak.

Prvih 10 godina bez zarade

A ulaz u sljemenski tunel iz Dolja ocijenjen je i najboljim u studiji iz 2006., kojom je planiran Tumed, a u kojoj se razmatralo da bi se u njega moglo ulaziti i kod Šestinskog dola te Markuševca, a s izlazom u Jelenjim vodama. Tunelom bi, predviđalo se, prolazilo oko sedam tisuća vozila dnevno, a uvelike bi se na taj način olakšao put iz Zagorja za Zagreb. Bez, međutim, kao što je već spomenuto, sjeverne tangente duge 27 kilometara, koja bi se prostirala od autoceste za Krapinu na zapadu do autoceste za Varaždin, sam tunel nema nikakvog smisla. A za njegovu su se izgradnju već predviđala tri scenarija, onaj najskuplji u kojem se dvije cestovne i jedna tramvajska cijev naprave odjednom, onaj nešto malo jeftiniji u kojem se radi jedna cestovna i jedna tramvajska cijev te onaj u kojem se naprave samo dvije cestovne cijevi. Što se zarade tiče, prije 13 godina predviđalo se da se u prvih deset godina od izgradnje tunela ne može očekivati značajnije punjenje gradske blagajne od tunelarine, kao ni od karata za tramvaj.

