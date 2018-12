Bandićev novi zahtjev Vladi? Evo što očekuje da se prizna u cijeloj Hrvatskoj

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić očekuje da u cijeloj Hrvatskoj bude priznat status majke odgajateljice kao što je to slučaj u Zagrebu.

Nezaposlene Zagrepčanke koje su zatražile taj status primaju 65% prosječne bruto plaće u gospodarstvu Grada Zagreba.

- Nama je trebalo 12 godina u Zagrebu da obrnemo trend više rođenih nego umrlih i sada to godinu i pol demonstriramo. Ako u Hrvatskoj to krenemo od iduće godine, a vjerujem da hoćemo, jer ću sve svoje saborske snage i snagu u Saboru iskoristiti da u tome uspijemo, trebat će nam 8 do 10 godina da taj trend obrnemo - rekao je Bandić, prenosi Dnevnik.hr.

Dodao je kako 'svaki živi organizam, pa i država, počiva na tri stupa'.

- To su ljudi, to je demografija, obrazovanje, rad i zapošljavanje - ističe zagrebački gradonačelnik Bandić.

