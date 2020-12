Bandić najavio istragu zbog stanja u Dumovcu: Osobno ću tamo otići

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je kako će osobno ispitati utemeljenost objavljenih informacija o Skloništu za napuštene životinje u Dumovcu, a koje upućuju na nedovoljnu brigu ili zlostavljanje životinja.

Bandić je to objavio nakon članka objavljenog u Jutarnjem listu u kojem su bivši i sadašnji djelatnici azila iznijeli teške optužbe na račun ljudi koji ga vode optuživši ih za zlostavljanje i zanemarivanje životinja.

– Dragi sugrađani, neugodno su me iznenadile danas objavljene informacije o stanju u Azilu Dumovec. Zahvaljujem svima na javljanju, brizi i empatiji koju iskazujete prema životinjama. Svi mi koji imamo kućnog ljubimca, koji nam je dio obitelji, posebno smo osjetljivi na bilo kakve informacije koje upućuju na nedovoljnu brigu ili još gore, zlostavljanje životinja. Osobno ću ispitati utemeljenost objavljenih informacija i do kraja ćemo rasvijetliti sve okolnosti u Dumovcu, kamo ću i osobno otići. Završit ću riječima velikog Dostojevskog: ''Čovječe, ne ponosi se svojom 'superiornošću' nad životinjama, jer one su bez grijeha, dok ti svojom veličinom oskvrnjuješ zemlju'', objavio je Bandić na Facebooku.

Djelatnici su ispričali kako se životinje koje završe u Dumovcu zlostavlja zanemarivanjem, ostavlja ih se u kavezima punim fekalija, psi se tuku jer su bez nadzora...

Rekli su i kako se životinjama za operaciju ne daju dovoljne doze anestezije pa se bude usred operacije te da jednog od zaposlenika u ambulanti zovu Mesar. Kažu i kako životinje peru miniwashem, a kavezi su im zahrđali i opasni.

Optužbe su nastavili s pričama kako pse bez ikakve potrebe eutanaziraju, nad kujama izvode pobačaje u zadnjem stadiju trudnoće, kujice stavljaju u kaveze s dominantnim psima koji ih potom siluju, pse za koje zaključe da izgledaju neugledno skrivaju od potencijalnih udomitelja, zaborave im dati terapiju pa psi ugibaju, a na njima koriste i pepper sprej, odnosno suzavac.

Iz Dumovca su se oglasili i rekli da je riječ o neistinama i klevetama.