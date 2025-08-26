Zagreb dobio novu uslugu javnog prijevoza. Objavljena cijena mjesečne pretplate

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet predstavljaju početak nove usluge održivog javnog prijevoza – Bajs i održavaju redovnu konferenciju za medije.

– Krećemo s 500 bicikala na 40 stanica po cijelom gradu, fokusirani smo u ovoj prvoj fazi na širi centar grada, uz neke iznimke, a do kraja listopada će biti puni kapacitet, odnosno na 180 lokacija će biti postavljeno 2000 Bajsova – kazao je Tomašević dodajući kako postoji i mogućnost povećanja kapaciteta bicikala na 3000.

– Bajsovi su u našoj, tradicionalnoj plavoj boji, nema nikakvih reklama na njima. Oni su dodatak javnom prijevozu. Ono što nam je bilo bitno i zašto smo ušli u partnerstvo s privatnim sektorom u znatno proširenje ove usluge, je da što više ljudi koristi ove usluge, a posebice oni koji koriste javni prijevoz. Oni će se koristiti u dobrom broju slučajeva za onaj prvi kilometar od kuće do javnog prijevoza i za onaj zadnji kilometar od stanice javnog prijevoza do finalnog cilja – kazao je Tomašević.

Stanice će biti, kazao je, i po kvartovima, što je razlika u odnosu na dosadašnju situaciju kada su stanice na poznatim lokacijam, uz kulturne institucije dodao je. – Primjerice, stanica će biti uz neku od velikih zgrada u Novom Zagrebu, tamo ćete uzeti Bajs, doći do prve stanice javnog prijevoza i nastaviti dalje s njima, kada završite s vožnjom javnim prijevozom, uzet ćete drugi Bajs i doći do finalne lokacije – pojasnio je.

Na javnoj nabavi je ugovoreno da će usluga trajati četiri godine za 9,3milijuna eura bez PDV-a. – U to su uključeni bicikli, jamstvo da će 95% bicikala biti ispravno u svakom trenutku, dakle trošak održavanja je na privatnoj firmi, a s obzirom da će neke stranice biti više korištene i s obzirom da se putovanje počinje na jednoj, a završava na drugoj stanici, Next bike će raditi distribuciju bicakala po cijelom gradu tako da se izbalansira broj bicikala. Cilj je da ne dođete na stanicu na kojoj nema bicikala – kazao je Tomašević. Oko 65 eura mjesečno po biciklu je trošak, dodao je.

– Ovo radimo da što više potaknemo ljude na korištenje bicikala. Podaci pokazuju da se bicikl koristi isključivo ispod pola sata, pa će se za uslugu koja će se platiti znatno subvencionirano trebati izdvojiti 0.50 eura za pola sata, a savjetujemo da se uzme barem mjesečna karta koja je 5 eura, a godišnja karta je samo 30 eura. Bicikle ćete moći koristiti pola sata, zatim vratiti na jednu od stanice i nakon pauze od pola sata možete opet koristiti bicikl na pola sata. Naravno, ako nakon pola sata poželite nastaviti vožnju, možete, ali to će vas stajati 0.50 eura dodatno. – istaknuo je. To tao funkcionira, kazao je, jer nije riječ o rentanju na cijeli dan. – Želimo da što više ljudi koristi te bicikle, i stvar tako funkcionira u većini europskih gradova – napomenuo je.

– Neki se pitaju zašto idemo s ogromnim sustavom javnih bicikala, a nemamo dovoljno razvijenu biciklističku infrastrukturu, ali kao što znate u zadnje četiri godine smo dosta radili na biciklističkoj infrastrukturi, a radit ćemo još i više u iduće četiri godine. Ali dat ću primjer Splita koji ima sustav javnih bicikala, a ima jednu biciklističku stazu. Dakle, to nije situacija 'kokoš ili jaje', nego treba raditi jedno i drugo paralelno – istaknuo je.

Upitan kako planiraju riješiti pitanja vandalizma i krađa, Tomašević je rekao da je za korištenje potrebna mobilna aplikacija i račun s uplaćenim novcem. Postoje kazne, dodao je. – Unutar pola sata morate vratiti bicikl na neku od stanica, ako ne doplatite novac za još pola sata. Ukoliko se ne držite pravila, postoje penali. Na 40 lokacija, vidjet ćete, postavljene su klamerice s naljepnicama Bajs, ali nemamo prostor u koji se treba uglaviti bicikl već se on ostavlja pored klamerice. Bicikl ima GPS i treba ga se ostaviti u prostoru koji je definiran unaprijed i GPS daje informaciju je li bicikl ostavljen točno unutar mjesta. On ne mora biti naslonjen i ne može biti zaključan za klamericu već stoji sam. Imamo eksperimentalnu lokaciju na Autobusnom kolodvoru gdje je stanica bez ijedne klamerice, već samo prostor na kojem treba ostaviti bicikle – objasnio je Tomašević. Ako se bicikl ostavi dalje od stanice, napomenuo je, platit će se kazna. Kazna za krađu je 1500 eura.

U kojem je stanju Greenway, zanimalo je novinare. – Ova četvrtina je pri kraju, trebala bi biti gotova do sredine rujna. projekt je parceliran u četiri četvrtine kako se radovi ne bi izvodili na cijelom potezu što se pokazalo da je dobra odluka jer izvođač ne ide baš po dogovorenom planu... Prebacujemo se, nakon 15.9. između Mosta Slobode i Mladosti i onda idemo na južnu i tako dalje – kazao je pročelnik Andro Pavuna.

Koja je razlika ovih bicikala u odnosu na one koji su do sada bili postavljeni po gradu, pitali su novinari. – Ima više i stanica i bicikala, jeftiije je, ranije je sedmodnevna karta bila 13,2 eura, a sada će mjesečna biti 5 eura, nema reklama na njima, postoji distribucija i broj bicikala koji se mora jamčiti na svakoj stanici, a bicikli su zadnji krik tehnike u sustavu javnih bicikala u Europi – nabrojao je Tomašević. Usluga je do sada bila isključivo komercijalna, dodao je Pavuna. – Mi smo sada zauzetli drugi stav, jako subvencioniramo, dakle nismo tu da zaradimo novac nego da pružimo uslugu. Gledali smo koja tri faktora najviše pridonose tome da se koriste bicikli, a to je da je puno bicikala, puno stanica koje su rasprostranjene po cijelom gradu i da je povoljna cijena – rekao je.

Vazano uz poruku koja je na Trgu bana Jelačića osvanula s porukom za Filipince, kazao je da će ih maknuti. – U Zagrebu se svi trebaju osjećati dobrodošlo i sigurno – napomenuo je.

Brojni gradovi povećavaju cijene vrtića, hoće li i Zagreb slijediti trend, upitana je Danijela Dolenec. – Mogu s velikom izvjesnošću tvrditi da će Grad ostati pri postojećem modelu participacije roditelja. Dakle, najveći dio plaća između 0 i 40 eura, daleko smo ispod nacionalnog prosjeka. Cilj nam je dostupna i pristupačna usluga. U tom smislu neće biti promjena. Proteklih godina smo dizali cenzuse da niti jedna obitelj ne plati više – obajsnila je Dolenec.

Gradonačelnik je upitan i koliko su novi tramvaju utjecali na promet. – Pokušavamo da se osjeti veći broj tramvaja na ulicama. Cilj je da svi tramvaji u bližoj budućnosti budu niskopodni – kazao je.

Na koji način će se graditi biciklistička staza u Ulici Hrvatske bratske zajednice, zanimalo je novinare. – Sužene su automobilske trake sada dok se izvode radovi i sve funkcionira bez problema, a sužene su puno više nego što će biti kada projekt bude gotov. Naravno, bit će sužena traka za autobuse koja je bila iznimno bogata, bila je preko 4 metra, a najšire vozilo je 2,55. Nitko neće biti zakinut od vozača, svi će moći prolaziti komotno i sigurno, a pješaci i biciklisti će dobiti svoju površinu – rekao je Pavuna.

Hoće li biti dodatne revizije u GUP-u, bilo je jedno od pitanja. – GUP ide na skupštinu 11. rujna. Po meni je to najbitnija odluka koju smo mi predložili Skupštini do sada. Ne očekujem amandamne niti izmjene, moram napomenuti da bi amandmani zahtjevali novu suglasnost od resornog ministarstva i to ne mislimo raditi – napomenuo je Tomašević.