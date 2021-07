Glasajte u našoj anketi: Gdje se može pojesti najbolji kebab u Zagrebu?

Svašta u zadnje vrijeme ima svoj međunarodni dan, a nemalo nas je iznenadila informcija da se svakog drugog petka u srpnju obilježava Međunarodni dan kebaba. Svima draga steet food delicija, osobito u sitan sat nakon večernjeg izlaska, porijeklom je iz Turske.

Vjeruje se da su ga izmislili turski vojnici koji su komadičke ulovljenih životinja zaboli na mač i potom ih pekli na otvorenoj vatri, o čemu postoji zapis iz 14. stoljeća. Iz Turske, kebab se proširio po Bliskom istoku, a potom i po ostatku svijeta.

U posljednjih dvadesetak godina, kebab je osvojio i Zagreb gdje je postao omiljena noćna poslastica uvijek gladne i žedne studentarije. Često ih se vikendom u ludom noćnom provodu može vdijeti kako u dugačkim redivocima čekaju za ponoćni gablec. Pred onim kebabdžinicama gdje je najbolji, red je najveći, a mi smo izdvojili njih pet.

1. Ali Kebaba (Kvatrić i drugdje)

Najprije smo ga zamijetili preko puta placa ana Kvartriću, a u međuvremenu se proširio na još nekoliko lokacija diljem grada. Ali kebaba odnedavno nudi i uslugu besplatne dostave. Razlog zbog kojeg volimo Ali Kebeb prvenstveno je ljubazno osoblje, fino, prhko pecivo i umaci koji su priupremljeni sa savršenim omjerom sastojaka.

2. Super Kebab (Krapinska)

Kada se Super Kebab otvorio prije par godina u Krapinskoj, Trešnjevčani su prema njemu najprije bili nepovjerljivi. Trebalo im je neko vrijeme da ipak odluče ući i kušati ga te su promijenili mišljenje. I Super Kebab nudi uslugu dostave, no najfiniji je kada ga jedete na terasi lokala dok ispiajte Colu i listate dnevni tisak kojeg također imaju u ponudi.

3. Drive in Kebab (Tratinska)

Drag nam je zato što ovdje na mesu zbilja ne štede. Natrpaju ga kao da ti je posljednja večera, šale se upućeni. Meso je uvijek svježe, savršeno ispečeno, začinjeno taman kako treba i ukusno. I ovdje je osoblje na visini zadatka, a zanimljivi su im i prolozi. Drive in nudi ribani tvrdi sir što drugdje nismo primijetili. Ostatak je klasika, fino izbalansirani umaci i svježa lepinja.

4. Kebab Paradise (Maksimirska)

Regular za 30, Grande za 37, Monster Wrap za 47, Mini Wrap za 24 ili Regular Wrap za 36 kuna. Svakakve se varijante ove mnogima omiljene delicije mogu pronaći i u Kebab Paradiseu na Maksimirskoj cesti 30. Kod njih se, također, može naručiti i online dostavom, a, sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, najpopularnije je to mjesto u sjevernoistočnom dijelu grada za počastiti se ovom turskom mesnatom gozbom. Kebab Paradise je inače osnovan krajem 2011. godine u Vlaškoj 82.

5. My kebab (Heinzelova)

U Heinzelevoj 5 se pak "skriva" restoran brze hrane My kebab. Rade svake dan do ponoći, osim nedjeljom kada su zatvoreni. Nismo certificirani stručnjaci za kebab, ali smo ondje probali jedan od boljih u gradu. Cijene su pristupačne, kreću se od 20 do 34 kune, ne štedi se na mesu koje je fino začinjeno, sočno i hrskavo, niti na prilozima, a pecivo je mekano. Nerijetko hvale i njihove umake, a ima za svakoga ponešto, od verzija s piletinom do klasičnih s junetinom.