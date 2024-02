Aktivirao se projekt koji bi konačno trebao modernizirati vodovod u Zagrebu: Je li na pomolu poskupljenje?

Prije godinu dana na snagu je trebalo stupiti poskupljenje prema kojemu bi kubik vode za Zagrepčane trebao stajati i do 20 posto više. Najave o dizanju naknade za varijabilni dio računa gradonačelnik Tomislav Tomašević pravdao je time da će se tri četvrtine namaknutog novca uložiti u obnovu mreže u koju se godinama nije investiralo pa iz cijevi iscuri 50 posto vode. Rješenje je to koje je doneseno nakon tada nove Vladine uredbe prema kojoj su vodovodna poduzeća od 2023. trebala plaćati naknadu na svu vodu koju zahvate, a ne samo na isporučenu, dakle i za onu koja je eventualno iscurila iz cijevi i nije došla do potrošača.

Uključena i treća faza pročistača

– Kad govorimo o uredbi, može uvijek doći do promjena, ali više od sto milijuna kuna mora ići u investicije kako bismo mogli zamijeniti cijevi, a čak 30 posto njih starije je od 70 godina. Vodoopskrba i odvodnja u sljedećih će pet godina u infrastrukturu uložiti dvije milijarde kuna, što su četiri nova maksimirska stadiona ili sljemenske žičare – kazao je Tomašević u jesen 2022. i dodao da alternativu poskupljenju nisu vidjeli.

Ipak, od toga na početku nove godine nije bilo ništa jer je proces obustavila Vlada, koja je odgodila uvođenje uredbe. Tada su i neki oporbeni skupštinari komentirali kako bi Grad za obnovu mreže trebao aplicirati na EU fondove, odnosno, umjesto udaranja po džepu građana, raditi na stvaranju uvjeta za sufinanciranje ulaganja, među kojima je, navodilo se, i dovršavanje treće faze pročistača otpadnih voda.

Međutim, zagrebačka je uprava ustrajala na tome da do poskupljenja vode mora doći, doduše ovoga puta od 15 posto, pa je ono najavljeno za 1. ožujka 2023., uz opravdanje da su dodatna sredstva i dalje nužna zbog Projekta Zagreb. Riječ je o, objasnio je tada Tomašević, kompilaciji 27 velikih investicija vezanih za proširenje i modernizaciju vodoopskrbne mreže. S obzirom na to da je on tada postojao tek u papirima, mnogi su konstatirali da poskupljenje nastupa prerano.

Reagiralo je i Ministarstvo gospodarstva, čije je Vijeće za vodne usluge dio odluke o poskupljenju vode u Zagrebu proglasilo nezakonitim. Proceduralna pogreška pri izračunu, kako ju je opisao Tomašević, stajala je pozicije dotadašnjeg direktora Vodoopskrbe i odvodnje (ViO). Ljetos je pak aktualni šef Holdingove podružnice Marko Blažević najavio kako će se naknada za vodu, po završetku pregovora s Vijećem, ipak povisiti, i to od 1. siječnja 2024.

Mjesec dana kasnije poskupljenja i dalje nema, ali novost je da su nedavno putem javne nabave izabrane tvrtke koje će raditi na izvedbenoj dokumentaciji za pothvat iz Projekta Zagreb kako bi se on mogao sufinancirati iz fondova. Riječ je o zajednici od sedam ponuditelja predvođenih riječkom tvrtkom Hidrotech, a posao će obavljati za 1,6 milijun eura. Zadaci su im, među ostalim, analizirati svu papirologiju Projekta Zagreb uz izradu izvedbenog projekta i novelaciju postojeće dokumentacije, izraditi elaborat privremene regulacije prometa, kao i dokumentaciju o nabavi za radove na pročistaču...

GALERIJA: Klizalište pod balonom u Utrini otvorit će se u ožujku

Važno smanjenje gubitaka

Projekt Zagreb, koji provodi ViO, sastoji se od dvije komponente i težak je više od 265 milijuna eura. Iako je riječ o, ponovimo, 27 zasebnih projekata, u natječajnoj je dokumentaciji naveden 21 zahvat. Kada je riječ o odvodnji, planirana su ulaganja u širenje mreže, odnosno u gradnju kanala i kolektora te rekonstrukcije u ukupnoj duljini od 220 kilometara s pratećim objektima i zahvatima na sustavu. Prema troškovniku objavljenom u oglasniku javne nabave, tu spada uređenje sanitarnih kanala u Donjem Stupniku, kao i gradnja sustava odvodnje u Sesvetama.

Plan je graditi i rekonstruirati kanalizacijsku mrežu u Sesvetskoj Sopnici, kao i u dijelu Gajišća. U naseljima Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko Polje rekonstruirat će se sabirni kanali, a kolektori će se graditi u Velikopoljskoj i u Mičevcu. Novi sustav odvodnje stiže i u naselja na sjeveroistoku Sesveta, a u planu je i gradnja i rekonstrukcija mreže na istoku te u Kraljevačkim Novakima. Radit će se i nivelacija dokumentacije za kolektor produžene Islandske ulice u Novom Zagrebu.

Unutar komponente vodoopskrbe predviđena su ulaganja u uvođenje tzv. "Nulte zone" s ciljem optimalizacije troškova pogona i održavanja sustava te smanjenja gubitaka, kao i širenja distributivne i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže od 24 kilometra. U tom segmentu radit će se na rekonstrukciji sustava u Hercegovačkoj i Budimskoj ulici u Sesvetama, a na pojedinim potezima u četvrti planiraju se i zahvati na magistralnom cjevovodu.

VEZANI ČLANCI:

Novi se vodoopskrbni sustavi planiraju pak graditi u Mažuranićevoj ulici u Kašini te u naseljima Gajišće i Selčina, a u obuhvatu projekta je i treća faza gradnje pročistača. Krajnji rok za sve aktivnosti, napominje se u projektnom zadatku, je šest mjeseci od potpisivanja ugovora.

Gradskoj smo upravi poslali tri upita vezana za Projekt Zagreb. Zanimalo nas je što izrada izvedbene dokumentacije za planirane zahvate znači za obnovu i širenje vodovodne mreže te što će prvo raditi tvrtke odabrane na natječaju. Pitali smo i koji su rokovi za prijavu na sufinanciranje iz EU fondova, ali i hoće li u skorijoj budućnosti doći do poskupljenja vode. Odgovori, međutim, zasad nisu stigli.

VIDEO: Novi incident u Ilici: Komad fasade ponovno zaprijetio Zagrepčanima