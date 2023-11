Advent na Europskom trgu uz atmosferu kultnih zagrebačkih klubova i chefa Marija Mandarića

Na starinske blagdanske običaje, tradicionalne delicije, ali i kultne zagrebačke klubove koji su obilježili generacije Zagrepčana, ove će vas godine podsjetiti advent na Europskom trgu. Oživjet će tako "ona dobra, dobra, dobra stara vremena", a bogat program koji posjetitelje ondje očekuje već od 27. studenog, odvijat će se kroz tri segmenta.

– To su glazbeni, gastro te umjetnički program s fokusom na najmlađe. Kroz sva tri segmenta prisjetit ćemo se bogate zagrebačke tradicije, hrane, običaja, doživljaja i provoda kakvi su nekad bili, a zadržati blagdansko raspoloženje i plesnu atmosferu na koju su građani na ovoj adventskoj lokaciji već navikli – najavljuju organizatori.

Open-air partiji, live svirke, koncerti, plesnjaci, nezaobilazno veseo badnjak i novogodišnji doček samo su dio onoga što posjetitelje očekuje u glazbenom dijelu EU Adventa, a za koji su zaslužni legende zagrebačke klupske scene, Marijan Felver i Alen Smajić. Svakog tjedna od utorka do četvrtka oživjet će tako ondje simboli klupske glazbe i atmosfera kultnih zagrebačkih klubova Saloona, Gjure 2, Kulušića, GK Jabuke i Lapidarija. Glazbeni program službeno se otvara takeoverom Saloona, 2. prosinca i to uz nastup miljenika jeans generacije, dua "Neki to vole vruće", kada se očekuje da će i posjetitelji odjenuti najbolje odjevne jeans kombinacije.

– Božićno zajedništvo i druženje na emocionalnu razinu podignut će 23.12. Novi Fosili i zaista nas odvesti u neka dobra, dobra, dobra stara vremena. Tijekom tjedna izmjenjivat će se suvremena i retro klupska glazba, koncerti i DJ nastupi, a Yammat će tradicionalno svoj radijski studio, urednike i DJ-e prebaciti u adventski studio na otvorenom i emitirati dio programa uživo s lokacije – dodaju organizatori.

Zvijezde kuhaju uz Marija Mandarića

Gastro program obilježit će tradicionalna jela i jedno suvremeno ime, ono ovogodišnjeg gastro urednika i chefa svjetskog glasa Marija Mandarića. Poznat i kao jedan od pionira zero waste kuhinje u Hrvatskoj, gastro ponuda EU Adventa bazirat će se na održivoj pripremi hrane kroz humanitarni program i ''Zvijezde kuhaju'' kulinarske duele koji će se odvijati svakog četvrtka. Program će svojim sudjelovanjem podržati i drugi poznati chefovi poput Stjepana Vukadina, Damira Tomljanovića, Ivana Pažanina te brojne osobe iz javnog i društvenog života koje će kuhati uz njih. Voditeljica i moderatorica ovog dijela programa bit će svestrana i omiljena Zagrepčanka Sanja Doležal.

– Sva sredstva od prodane hrane donirat će se UNUO, udruzi najosjetljivijih u osposobljavanju, koja je bavi inkluzijom osoba s invaliditetom u tržište rada, pogotovo u ugostiteljstvo. Subotama će gastro ''palicu'' na špici preuzimati zagrebačke kumice koje će posjetiteljima spravljati tradicionalne specijalitete poput bažulove juhe i purice s mlincima, a svi će recepti biti dostupni u digitalnoj kuharici "Approved by EUAdvent" putem QR koda – stoji u najavi.

Svake druge nedjelje, sve do 7. siječnja do kada će se EU Advent zadržati na Europskom trgu, bogat program očekuje i najmlađe posjetitelje i to uz predstave i radionice pod vodstvom lutkarske organizacije "LOFT" te suvremene interpretacije klasičnih božićnih priča kroz kratke lutkarske, pripovjedne i glumačke forme.

Tako će na službenom otvorenju 02. prosinca u podne, u režiji Morane Dolenc biti predstavljena nova božićna lutkarsko-glumačka predstava "Orašar i Mišonja" u izvedbi glumica Lidije Kraljić i Katarine Arbanas.

Uz zanimljivu gastro ponudu domaćih ugostitelja i prigodnu prodaju suvenira i poklona, ovogodišnje uređenje bit će kulisa za brojne razglednice i priče posjetitelja kako u digitalnom tako i u realnom vremenu i upravo najbolji poziv i uspomena na Advent.

Na EU Adventu moći će se uživati od ponedjeljka do petka od podneva do 23 sata, a subotom i nedjeljom od 10 sati pa do ponoći. Detaljan program i satnice bit će redovno tjedno objavljivane na Facebook i Instagram stranicama EU Adventa.