35. 'Božić u Ciboni': Tradicionalni koncert predvodit će Tajči, Martin Kosovec, Saša Lozar...

Neke od najljepših božićnih pjesama večeras će odjekivati Cibonom gdje se jubilarni, 35. put zaredom održava koncert „Božić u Ciboni“. Glazbeni projekt započet sada već davne 1989., ističu organizatori, zadržao je jednaku osnovu, a to je donijeti glazbenu raskoš blagdana u Zagreb kombiniranjem tradicionalnih napjeva iz Hrvatske i svijeta te istovremeno publici predstaviti novija glazbena ostvarenja na temu Božića i božićnih blagdana.

Za umjetnički dio programa, kao i dosad, zaslužan je maestro Zdravko Šljivac. Brojne izvođače ove će godine predvoditi Tatjana Matejaš Cameron – Tajči, Martin Kosovec, Martina Zadro, Filip Filipović i Saša Lozar. Izvedbe će dodatno obogatiti vrhunski glazbenici iz Zbora i orkestra Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, Zagrebačka filharmonija i božićni zbor sastavljen od mješovitih pjevačkih zborova, “Roženice“ iz Pazina, HKUD-a “Petar Zrinski“ iz Vrbovca i “Ivan pl. Zajc“ iz Zagreba te dječjih pjevačkih zborova. Uz svima poznate tradicijske pjesme "Narodi nam se", "Dvorani neba", "Tiha noć", "Joy to the World", "It’s the Most Wonderful Time of the Year" gledatelji će moći uživati i u modernim božićnim skladbama.

Koncert koji počinje u 20 sati, održava se u organizaciji Grada Zagreba, Hrvatske radiotelevizije i Kulturnog centra Travno, a u suradnji s Ustanovom za upravljanje sportskim objektima, Zagrebačkom filharmonijom, Zagrebačkim gradskim kazalištem „Komedija“ i Zagrebačkom nadbiskupijom. Ulaznice po cijeni od 6, 9 i 11 eura možete pronaći ovdje, a od 17 sati možete ih pronaći i na blagajni KC Dražen Petrović. Za sve koji neće moći uživo prisustvovati, na programu Hrvatske radiotelevizije emitirat će se prijenos koncerta.