I za četvrtak su izdani alarmi. Još može biti pljuskova, evo što nas očekuje idućih dana

Sutra nas na Jadranu čeka pretežno sunčan dan, a unutrašnjosti će biti i sunca i oblaka, dok bi poslijepodne lokalno mogli pasti kratki pljuskovi. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, povremeno i jače, dok će uz obalu ponegdje zapuhati i bura. Jutarnje temperature bit će između 12 i 15 °C, nešto svježije u Gorskoj Hrvatskoj, a uz more od 15 do 20 °C. Danju će biti ugodno toplo – od 21 do 25 °C u unutrašnjosti, a na obali i do 29 °C.

Za južnu i srednju Dalmaciju na snazi je žuti meteoalarm zbog mjestimice jakog sjeverozapadnjaka te pojačane do jake bure u večernjim satima. Najjači udari vjetra sežu do 35-45 čvorova (65-85 km/h). "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", kažu iz DHMZ-a. Za sutra se žuti meteoalarm predviđa i za sjevernu Dalmaciju i Kvarner.

U ostatku tjedna dolazi promjenjivo vrijeme – bit će dosta sunca, ali i oblaka, pa ponegdje, posebno na zapadu, može pasti malo kiše ili koji kraći pljusak. Vjetar će većinom biti slab do umjeren – u petak će puhati sa sjeverozapada, a do nedjelje se okreće na jugozapad. Jutra će biti svježa, ali dnevne temperature će postupno rasti.

Na Jadranu većinom sunčano, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu moguće je nešto kiše krajem petka, a nova doza nestabilnosti stiže potkraj subote i tijekom nedjelje. Vjetar će mijenjati smjer: u petak nas očekuju sjeverozapadnjak i bura, a zatim dolazi jugozapadnjak, koji će u nedjelju prijeći u jugo. Temperature će ostati otprilike iste.