Županu Matiji Posavcu danas počinje suđenje

Matija Posavec, župan međimurski, danas bi trebao sjesti na optuženičku klupu zagrebačkog Županijskog suda jer njemu i njegovim suoptuženicima treba početi suđenje, po optužnici koju je protiv njih podigao USKOK. Zadnje ročište u srpnju, za kada je prvotno bio zakazan početak suđenja, bilo je odgođeno jer je Josip Kobal, njegov suoptuženik, imao smrtni slučaj u obitelji. Osim njih dvojice još je optužen Milorad Novković, a USKOK ih tereti za mito i nezakonito zapošljavanje.

Prema optužnici, USKOK tereti Posavca da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta. Osim za primanje mita, Posavca se tereti i da je preko Milorada Novkovića zaposlio dvije službenice na nezakonit način. Kako su Posavec i Kobal odmah nakon uhićenja u rujnu 2021. priznali ono za što ih se tereti, bili su pušteni da se brane sa slobode, dok je Novković neko vrijeme proveo u Remetincu. Kobal je pak priznao da je Posavcu dao 10.000 kuna, no tvrdi da je to bila donacija za stranku, a ne mito.

Iako je priznao odmah nakon što je uhićen te iako je nakon uhićenja dao i ostavku, zbog čega u krajnjem slučaju nije završio u Remetincu, Posavec je poslije tvrdio da je ostavka bila rezultat "nedopuštenog psihičkog pritiska USKOK-a na njega". Kasnije je dao i drugi iskaz, u kojem je negirao počinjenje djela, pa je nakon podizanja optužnice njegova obrana tražila da se priznanje koje je dao nakon uhićenja, e-mail kojim je dao ostavku te snimke tajno snimljenih razgovora izdvoje iz spisa kao nezakoniti dokazi. Optužno vijeće je prijedlog obrane odbilo, na što se Posavec žalio Visokom kaznenom sudu (VKS), no žalba mu je u travnju odbijena. VKS je zauzeo stav da je riječ o zakonitim dokazima i kao takvi ti su dokazi ostali u spisu. Vezano za snimke tajno snimljenih razgovora, Posavcu je bilo sporno jer su one nastale nakon što je on "upao u mjere", koje su se provodile nad policajcem Mariom Severom, koji je optužen u zasebnom postupku, sa Stjepanom Kovačem, bivšim SDP-ovim gradonačelnikom Čakovca i bivšim saborskim zastupnikom. Međimurski župan je tvrdio da je "provođenje bilo kakvih posebnih dokaznih radnji nad Posavcem kao građaninom od 29. rujna do 22. prosinca 2020. bilo bez zakonske osnove i u odnosu prema njemu bez ikakvog postupovnog akta o tome". No VKS mu nije dao za pravo te mu je žalbu odbio.