Županijski šefovi uz Plenkovića, ima li šanse ‘pakt’ rivala?

Izbori u HDZ-u još nisu raspisani, a u iščekivanju formalne odluke predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke o datumu njihova održavanja množi se broj stranačkih dužnosnika koji javno deklariraju podršku aktualnom šefu stranke za još jedan mandat na toj poziciji.

Nakon podrške viđenih HDZ-ovaca iz Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije te najave podrške prvog primorsko-goranskog HDZ-ovca Olega Butkovića, s laudama o liku i djelu predsjednika HDZ-a jučer se oglasio i prvi čovjek zadarskog HDZ-a Božidar Kalmeta.

Penava za zamjenika

“Bezrezervno podržavam Andreja Plenkovića u kandidaturi za još jedan mandat na čelu Hrvatske demokratske zajednice, kao što sam ga podržavao i kada se prvi put kandidirao. Radi se o modernom političaru, trenutačno bez konkurencije u Hrvatskoj”, prenio je Kalmetinu izjavu Zadarski list.

Podrška Plenkoviću istodobno je stigla i s istoka Hrvatske, od osječko-baranjskog župana Ivana Anušića i vinkovačkog gradonačelnika Ivana Bosančića, koji hvale angažman Plenkovićeve Vlade u sklopu “Projekta Slavonija”, a potpora se očekuje i iz drugih županija.

Takvim javnim pohvalama čelnika županijskih i gradskih organizacija svrhu je usmjeravanje članstva u tim organizacijama, što dodatno umanjuje šanse za promjene u stranci kakve zagovara trojac Miro Kovač, Davor Ivo Stier i Ivan Penava. Vukovarskom gradonačelniku je zasmetala takva praksa, koju naziva zloupotrebom stranačke strukture.

– Smiješno je slušati kako se na stranačkim obljetnicama govori o potrebi za fer i korektnom utakmicom kada je riječ o izborima, a da se, s druge strane, preko stranačke strukture ljudi pritišću da istaknu svoju glasnu potporu. Još ne znamo ni točan datum izbora, a na djelu je ofenziva na određene ljude – kazao je Penava i nastavio da je “komunizam još u glavama mnogih koji se dodvoravaju velikom vođi”.

Uvjeren je da birači takvo ponašanje neće honorirati, zbog čega stranačke kolege poziva da “ne budu slijepci i obični klimavci glavama”. Kolege koji su se prije raspisivanja izbora odlučili javno podržati Plenkovića “počastio” je i nešto tvrđom usporedbom. Penava kaže kako ga podsjećaju na crtić u kojem je mačak Garfield u ulozi kralja “ispustio vjetar”, na što je svita iza njega zaključila da se radi o “finoj aromi”.

Penava je jučer konačno otkrio i vlastite ambicije na unutarstranačkim izborima i najavio da će se kandidirati za zamjenika predsjednika HDZ-a. Njegova najava otvorila je pitanje pozicija na koje će se kandidirati Stier i Kovač. Obojica su pokazivala ambicije za čelnu funkciju u HDZ-u, no u posljednje vrijeme govore o “alternativi koja će biti spremna kada se izbori raspišu”, zbog čega se govori o njihovu međusobnom paktu, u kojemu je i Penava.

Pakt bi podrazumijevao da ili Stier ili Kovač odustanu od natjecanja za prvu poziciju i zadovolje se mjestom zamjenika predsjednika, no kako je Penava najavio kandidaturu za zamjenika, otvara se pitanje jesu li spremni i na niže pozicije, poput potpredsjedničke ili pozicije člana Predsjedništva HDZ-a. Sam Penava kaže kako između njega, Stiera i Kovača nema nikakvog pakta, ali kako se “razgovara na temu izbora, analiziraju stvari koje su dobre i koje nisu dobre i treba ih mijenjati”.

Kovač i Stier, pak, ni jučer nisu otkrivali svoje planove. Ponavljali su samo kako će sve biti jasno nakon raspisivanja izbora. Znakovito je, međutim, da se novinarima obratio Kovač, porukom da “i ptičice na grani znaju da na ovaj način HDZ sigurno neće biti vodeća snaga nakon parlamentarnih izbora”.

– Ljudi imaju pravo raditi što god hoće, međutim, mjerodavni će biti članovi HDZ-a koji će se odlučiti za one ljude koje smatraju kompetentnima da HDZ bude opet najjača stranka, da se HDZ promijeni i bude vodeća snaga nakon parlamentarnih izbora – poručio je Kovač. Stier se, pak, ovih dana nije pojavljivao u javnosti, što podupire tezu da bi “frontmen” alternativnog tima u konačnici ipak mogao biti Miro Kovač.

U priči o paktu koji bi trebao osigurati zajednički nastup Plenkovićevih kritičara na unutarstranačkim izborima jučer se spominjalo i ime Milijana Brkića, koji se navodno našao na ručku s “timom alternativa”. Dio medija pritom je plasirao tezu da je Brkića na takav korak natjerao pritisak iz vrha stranke, vezan uz njegovu ulogu u kampanji za drugi krug predsjedničkih izbora.

Brkić uz ‘alternativce’?

Na posljednjoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke kao jedan od uzroka izbornog poraza Kolinde Grabar-Kitarović spominjalo se “skretanje udesno” u drugom krugu, što je kritika u Brkićevu smjeru. Brkićeve izjave u izbornoj noći i nakon nje sugerirale su da bi se Brkić mogao pridružiti Plenkovićevim oponentima, no iz njegova kruga u međuvremenu se moglo čuti da se Brkić neće voditi osobnim emocijama te da će podršku uvjetovati pozicijama za sebi odane ljude, što je značilo da je otvoren za razgovor s oba tabora.

S obzirom na Brkićev utjecaj u dijelu HDZ-a, neobično je zazvučala konstrukcija po kojoj Plenković s njim ne želi surađivati. U vrhu stranke, očekivano, jučer se nisu mogle dobiti službene izjave o mogućim izbornim paktovima, no u krugu oko Plenkovića komentirali su da se on neće unaprijed odreći bilo čije potpore, pa ni Brkićeve. I u krugu Milijana Brkića tvrdnju da se on okrenuo “alternativi” jer ga Plenković ne želi nazvali su “budalaštinom i spinom”.