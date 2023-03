Zrakoplov iznad Hrvatske poslao signal za hitnu situaciju i naglo skrenuo s putanje

Wizzairov zrakoplov na letu iz Dortmuna u Ohrid napravio je iznad Hrvatske nagli zaokret te je srkenuo prema Veneciji. Još uvijek se ne zna razlog ovog poteza, no pilot je poslao signal za hitnu situaciju.

Iz zrakoplova je stigao znak Squawking 7700 koji označava hitne situacije bilo koje vrste. Kontrolori leta tako će biti obaviješteni da zrakoplov ima ozbiljan problem i da mu treba pružiti odgovarajuću pomoć. Sve će biti spremno za hitno slijetanje i konrolori leta će o svemu obavijestiti okolne zrakoplove kao i osloboditi sve potrebne piste u zračnim lukama. Radilo se o letu #W67778 iz Dortmunda za Ohrid.

Wizzair flight #W67778 from Dortmund to Ohrid is diverting to Venice with squawk 7700 (emergency). Reason is currently unknown.

