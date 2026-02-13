Robna kuća znak je obilja i punoće, nemaju je siromašni i prazni. Zato je propala Nama

Propast Name izazvala su povijesna kretanja. Otkad je 1852. u Parizu, na lijevoj obali Seine između Montparnassea i Saint Germaina, otvorena prva robna kuća, Le Bon Marché, taj se model proširio svijetom. Bajoslovni izlozi, roba pokazana na razgledavanje, fiksne cijene, sezonske akcije i kataloška prodaja, sve je to silno unaprijedilo trgovinu, no najviše je ljude fasciniralo obilje: činilo se da je u toj luksuznoj zgradi sadržan cijeli svijet i ponuđen na policama; geslo je robnih kuća “od igle do lokomotive” – dakle cijeli svemir. Čovjek 19. stoljeća mislio je da se sva spoznaja može obuhvatiti u jednoj glavi, pa je logično htio i sve kupiti pod istim krovom.