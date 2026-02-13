EU postavlja pravila TikToku: Beskonačno skrolanje bi moglo postati prošlost

Dani beskrajnom skrolanju mogli bi biti odbrojani, barem ako Europska unija ostvari svoje planove. Europska komisija po prvi put se odlučila pozabaviti problemom ovisnosti o društvenim mrežama, pokrećući borbu protiv TikToka koja bi mogla postaviti nove standarde dizajna za najpopularnije aplikacije na svijetu.

Bruxelles je kompaniji naredio promjenu nekoliko ključnih značajki, uključujući ukidanje beskonačnog skrolanja, uvođenje strogih prekida u korištenju ekrana te izmjenu sustava preporuka. Ova odluka uslijedila je nakon što je Komisija proglasila TikTokov dizajn ovisničkim za korisnike – osobito za djecu. “Da Komisija traži promjenu osnovnog dizajna usluge TikToka, to je revolucionarno za poslovni model koji se temelji na nadzoru i oglašavanju,” komentirala je Katarzyna Szymielewicz, predsjednica poljske organizacije civilnog društva Panoptykon Foundation.

Takav razvoj događaja ne najavljuje ništa dobro za druge platforme, osobito za Facebook i Instagram kompanije Meta. Ta dva diva društvenih mreža također su pod istragom zbog potencijalne ovisnosti koju izaziva njihov dizajn. Nalazi objavljeni prije tjedan dana označavaju prvi put da je Komisija službeno iznijela svoj stav o dizajnu platforme društvenih mreža u okviru Zakona o digitalnim uslugama (Digital Services Act), ključnog EU-ovog zakona koji Bruxelles smatra esencijalnim za zaštitu korisnika.

TikTok sada ima priliku braniti svoje prakse i pregledati sve dokaze koje je Komisija uzela u obzir – a kompanija je već najavila da će se boriti protiv tih nalaza. Ako ne uspije zadovoljiti zahtjeve Komisije, aplikacija bi se mogla suočiti s novčanom kaznom do 6 posto godišnjeg globalnog prihoda. “Prvi put regulator pokušava postaviti pravni standard o ovisnosti dizajna platformi,” izjavio je jedan viši dužnosnik Komisije na brifingu za novinare.

“Nalazi označavaju prekretnicu jer Komisija tretira ovisnički dizajn na društvenim mrežama kao izvršivi rizik” u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama, kazala je Lena-Maria Böswald, viša istraživačica u think tanku Interface. Jan Penfrat, viši savjetnik za politiku u organizaciji za građanska prava EDRi, dodao je: “Bilo bi vrlo, vrlo neobično da Komisija ne iskoristi ovaj slučaj kao predložak i ne pokrene slične istrage protiv drugih kompanija.”

Zakon o digitalnim uslugama zahtijeva od platformi poput TikToka da procjenjuju i smanjuju rizike za svoje korisnike. No, ti su rizici zakonski opisani nejasno, pa do sada nije bilo potpuno jasno gdje regulator povlači granicu. Dvije godine nakon pokretanja istrage protiv TikToka, Komisija je odlučila udariti u srž dizajna platforme, tvrdeći da on ugrožava mentalno zdravlje korisnika, posebno djece. Ostala pitanja u vezi s TikTokom riješena su dogovorom između dviju strana, piše Politico.

Na brifingu za novinare, čelnica EU-a za tehnologiju Henna Virkkunen istaknula je da ti nalazi označavaju novu fazu zrelosti Komisijina rada u prepoznavanju sustavnih rizika. Facebook i Instagram pod istragom su od svibnja 2024. zbog ovisničkog dizajna svojih platformi, uključujući i pitanje sigurnosti djece. Baš kao i TikTok, njihovi dizajn i algoritmi podliježu detaljnoj analizi.

Meta se žestoko brani u tekućem slučaju u Kaliforniji, u kojem je optužena za svjesno kreiranje ovisničkih društvenih mreža koje štete korisnicima. TikTok i Snap riješili su sličan slučaj izvan sudskog procesa. Glasnogovornik TikToka, Paolo Ganino, rekao je da nalazi Komisije “predstavljaju potpuno netočan i bezosnovan prikaz naše platforme te ćemo poduzeti sve potrebne korake kako bismo osporili te zaključke svim dostupnim sredstvima.”

Komisija bi se na kraju mogla dogovoriti s platformama o širokom rasponu promjena koje bi adresirale problem ovisničkog dizajna. Konačna odluka ovisit će o različitim profilima rizika i obrascima korištenja svake platforme – kao i o tome kako se svaka kompanija brani. To znači da TikToku vjerojatno neće biti jednostavno odmah mijenjati svoje sustave, jer platforma mora pregledati dokaze i pokušati pregovarati o rješenju s regulatorom.

U jednom jednostavnijem slučaju primjene DSA, Komisiji je trebalo više od godinu dana nakon izdavanja preliminarnih nalaza da proglasi da Elon Muskova platforma X nije u skladu s obvezama u pogledu transparentnosti. TikTok bi mogao uvesti niz promjena i pritom potaknuti Komisiju da primijeni blaži regulatorni pristup. “Vjerojatno neće odmah ‘pogoditi’ pravo rješenje,” rekao je Penfrat, dodajući da će možda trebati nekoliko pokušaja da Bruxelles bude zadovoljen.

“Promjene mogu biti od prilagodbe zadanih postavki, preko zabrane određenih značajki dizajna, do zahtjeva za većom kontrolom od strane korisnika,” objasnio je Peter Chapman, istraživač i pravnik te zamjenik direktora Knight-Georgetown instituta. Chapman očekuje da će promjene biti različite za svaku platformu – iako nalazi pokazuju razmišljanje Komisije, intervencije moraju biti ciljanih i prilagođene načinu korištenja pojedinih dizajnerskih značajki.

“Više platformi koristi slične dizajnerske značajke, ali one služe različitim svrhama i nose različite rizike,” rekao je Chapman, navodeći primjer obavijesti koje nastoje privući korisnika natrag na platformu. Na primjer, obavijesti o porukama nose drugačiji rizik od ovisnosti nego one koje upozoravaju na livestream.