Oko 40% stranih radnika nema prijatelja iz RH

Gotovo 8 od 10 stranih radnika ponovno bi odlučilo doći u Hrvatsku, a više od 78% ih navodi da im se kvaliteta života poboljšala, pokazuju rezultati istraživanja Instituta za istraživanje migracija, provedenog u prosincu 2025. na uzorku od 429 radnika iz Azije i Afrike koji žive i rade u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. U istraživanju o kvaliteti života stranih radnika najveći udio ispitanika bio je iz Nepala (37,8%), Filipina (22,8%) i Indije (19,6%), dok su ostali iz Bangladeša, Uzbekistana, Egipta, Sirije... Najviše (28%) ih radi u prijevozu (dostavi hrane, pošti ili voze taksi), u ugostiteljstvu ih radi 18,4%, u građevinarstvu (17,5%) i industriji (16,8%). Trećina stranih radnika ima (ne)završenu osnovnu školu, i to njih 10,7% završilo je niže razrede osnovne škole, a 22,6% ima završenu osnovnu školu, 36,4% ih ima srednju školu, nešto malo manje od petine (19,3%) je završilo poslijesrednjoškolsku stručnu izobrazbu ili imaju diplomu prvostupnika, sveučilišnu diplomu ih ima 6,3%, poslijediplomski ili doktorat 0,7%, a bez formalne naobrazbe ih je 3,5%. Gotovo polovica ispitanika u Hrvatskoj živi od jedne do dvije godine.

Velika većina (84,1%) zaposlena je na puno radno vrijeme. Trećina ih planira ostati u Hrvatskoj između 6 i 10 godina, 30,5% do 5 godina, 19,3% do umirovljenja, a 14,2% želi ostati cijeli život. Da se mogu vratiti u prošlost u Hrvatsku bi ih ponovno došlo 77,9%. Nakon dolaska u Hrvatsku 78,3% ispitanika je navelo da im se poboljšala kvaliteta života. Kad je riječ o općem zadovoljstvu životom gotovo polovica ispitanika (49,1%) dala je srednje do visoke ocjene (6–8) na skali do 10. Da zaslužuju jednaka prava na kvalitetu života kao i lokalno stanovništvo smatra 88,3% stranih radnika. No postoje određeni izazovi u integraciji. Oko 39,6% ispitanika nema nijednog bliskog prijatelja iz Hrvatske. Oko 40% stranih radnika navodi da se uglavnom ili uopće ne osjeća da pripada hrvatskom društvu, dok je 53,8% snažno povezano s migrantima iz vlastite države.

Čak 69,9% ispitanika se u zadnjih godinu dana ponekad osjećalo diskriminirano, što, navode istraživači, može obuhvaćati pojedinačne neugodnosti do sustavnih problema. Da imigranti trebaju prihvatiti kulturne i društvene norme hrvatskog društva smatra 43,1% ispitanika, a 41,3% drži da ih trebaju samo djelomično prihvatiti, dok 14,5% misli da ne trebaju. Većina stranih radnika (57,6%) navela je da Hrvati uglavnom ili u potpunosti poštuju njihovu kulturu, religiju i tradiciju. Većina ih fizičko zdravlje ocjenjuje vrlo dobrim ili izvrsnim (72,3%), a 55,9% takvu ocjenu daje i za svoje psihološko zdravlje. Hrvatski jezik uči manje od polovine stranih radnika (43,8%). Djecu nema njih 53,6%, s partnerom i(ili) djecom ovdje živi 8,9% ispitanika, a 26,6% planira dovesti obitelj u RH.