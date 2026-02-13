Naši Portali
UHIĆEN VINKO GRGIĆ

Detalji velike akcije USKOK-a, objavili za što sve sumnjiče gradonačelnika: Tražio 25 posto, pa 125.000, 250.000 eura...

VL
Autor
Vecernji.hr
13.02.2026.
u 12:30

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičenike predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu su dostavili Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta", izvijestila je policija

U akciji USKOK-a i policije, u četvrtak je uhićen gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, kao i još nekoliko osoba. Ravnateljstvo policije danas je objavilo detalje slučaja te istaklo kako je gradonačelnik, ne navodeći njegovo ime, osumnjičen da je tražio novac, udio u dobiti i financiranje kampanje.

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Osijek) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom hrvatskih državljana (1972., 1978., 1990. i 1960.) zbog sumnje da su počinili kaznena djela trgovanja utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, davanje mita za trgovanje utjecajem, davanja mita i krivotvorenje službene ili poslovne isprave.  

Naime, sumnja se da je prvoosumnjičenik (1972.), kao gradonačelnik, od veljače 2024. do početka travnja 2025. godine u Novoj Gradišci, u nakani pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi, osobno i putem osobe od povjerenja, u više navrata tražio od bivšeg ortaka koji je zakupio gradski poslovni prostor radi poslovanja ugostiteljskog objekta, da mu daje 25% zarade od poslovanja tog objekta. Također je od jednog poduzetnika koji je kupio poslovne udjele u trgovačkom društvu od njegovog bivšeg ortaka u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, a time i prostor u zgradi bivše robne kuće, tražio novčani iznos od 125.000 eura, a potom i iznos od 250.000 eura kao naknadu za svoj angažman kao gradonačelnika u vezi s obnovom i uređenjem zgrade bivše robne kuće.

Istodobno im je predočavao da kao gradonačelnik može raskinuti ugovor o zakupu poslovnog prostora za ugostiteljski objekt, neovisno o zaključenom ugovoru te da kao zakonski zastupnik većinskog suvlasnika Grada u navedenoj zgradi bivše robne kuće može izdavanjem naloga stručnim službama poduzeti određene radnje i onemogućiti tom trgovačkom društvu dobivanje uporabne dozvole i početak poslovanja, no da to neće učiniti ako mu se zatraženi novac isplati.

Sumnja se i da je prvoosumnjičenik ranije s bivšim ortakom raskinuo tajni ortački ugovor, koji je bio sklopljen radi zajedničkog osnivanja trgovačkog društva u svrhu kupnje poslovnog prostora u zgradi bivše robne kuće i obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Kao zajedničku investiciju predao mu je 900.000,00 kuna. Nakon raskida ortačkog ugovora potpisao je izjavu da prema bivšem ortaku i njegovim trgovačkim društvima nema nikakvih potraživanja.

Nadalje, sumnja se da je prvoosumnjičenik, iskorištavajući svoj položaj gradonačelnika, od veljače pa do kraja 2025., nakon što je trgovačko društvo drugoosumnjičenog na temelju natječaja Grada kupilo građevinsko zemljište u industrijskoj zoni po povlaštenoj cijeni uz obvezu realizacije investicije do kraja prosinca 2026., dogovorio s drugoosumnjičenikom da će njegovo trgovačko društvo izrađivati projektnu dokumentaciju. Za to je društvu prvoosumnjičenika isplaćeno 62.200 eura.

Nakon što je drugoosumnjičenik odustao od realizacije investicije, slijedom čega je bio dužan Gradu isplatiti iznos od 89.170,62 eura, drugoosumnjičenik je zatražio od prvoosumnjičenika da mu omogući povrat uloženog novca i prodaju navedene nekretnine bez založnog prava. Potom su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik pronašli kupca (trećeosumnjičenika) i s njim dogovorili prodaju te nekretnine po istoj povlaštenoj cijeni. Istodobno se prvoosumnjičenik obvezao poduzeti radnje radi brisanja založnog prava Grada i prihvaćanja trgovačkog društva trećeosumnjičenika kao novog investitora, iako za to nisu bili ispunjeni uvjeti.

Zauzvrat je prvoosumnjičenik zatražio od trećeosumnjičenika da za protuuslugu angažira njegovo trgovačko društvo za projektiranje gradnje, a što je trećeosumnjičenik prihvatio. Prvoosumnjičenik je potom kao gradonačelnik zaključio ugovor kojim se dozvoljava brisanje založnog prava i daje suglasnost za realizaciju investicije, dok je trećeosumnjičenik sa drugoosumnjičenikom potpisao ugovor o kupoprodaji navedene nekretnine za 92.000 eura te ugovor o kupoprodaji projektne dokumentacije za 75.000 eura. Nakon toga su trgovačka društva prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenika zaključila ugovor o poslovnoj suradnji za izradu projektne dokumentacije, na temelju čega je trgovačkom društvu prvoosumnjičenika isplaćeno najmanje 15.630 eura.

Osim toga, sumnja se da je prvoosumnjičenik, nakon što je Grad pokrenuo postupak jednostavne nabave za usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom ulice, znajući da trgovačko društvo četvrtoosumnjičenika ne ispunjava uvjete iz poziva za prikupljanje ponuda, dogovorio sa četvrtoosumnjičenikom da Povjerenstvu za provedbu jednostavne nabave dostavi potvrdu za inženjera zaposlenog u tom društvu u kojoj će biti navedeno da ispunjava tražene uvjete. Ujedno je prvoosumnjičenik rekao četvrtoosumnjičeniku da Povjerenstvo neće dodatno provjeravati sadržaj i istinitost predmetne potvrde. Zauzvrat je prvoosumnjičenik zatražio od četvrtoosumnjičenika da sudjeluje u financiranju njegove predizborne kampanje na lokalnim izborima, na što je četvrtoosumnjičenik pristao. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičenike predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu su dostavili Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta", izvijestila je policija. 

USKOK uhićenje Vinko Grgić ravnateljstvo policije

NI
Nipos18
12:38 13.02.2026.

Čudno , nigdje se ne spominje stranka iz koje je dotični izmigoljio......

MI
miliša
13:02 13.02.2026.

Ne samo da se treba oglasiti gđa Ahmetović, nego i vrli Hajdaš Dončić, ali i ostali od Marković do Jakšića...

Avatar Platonix
Platonix
12:42 13.02.2026.

svatko prema mogućnostima, svatkom prema potrebama. 😄

