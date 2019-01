Zoran Tadić u Australiji je pretukao ženu na ulici

Otkriće da u svome susjedstvu već godinama imaju ratnog zločinca koji je okrvavio ruke u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata duboko je uznemirilo javnost u Sydneyu. Nakon što su prije nekoliko dana svi hrvatski mediji prenijeli vijest o otkriću zadarske policije, jučer je i utjecajni dnevni list The Australian objavio veliku priču o Zoranu Tadiću, 59-godišnjem Srbinu koji je 1991. godine aktivno sudjelovao u egzekuciji 43 žrtve Škabrnje, ilustriranu fotografijama koje nedvojbeno otkrivaju ratni put nekadašnjeg “šešeljevca”.

Novinarska istraga, međutim, odnijela ih je i korak dalje pa su australski kolege donijeli dosad nepoznat podatak o Tadiću, državljaninu Srbije i Australije, koji je, kako su otkrili, osuđen na zatvorsku kaznu nakon što je 2005. u Sydneyu tijekom obijesne vožnje nasrnuo na stariju gospođu, sudionicu u prometu.

Pucali u civile i branitelje

Jill Evans, koja je tada imala 59 godina, putovala je u vozilu Hyundai, koje je vozila njezina prijateljica, kada ih je Tadić, očito tankih živaca, prisilio na zaustavljanje nakon što su na zeleno svjetlo “reagirale presporo”. Potom je i fizički nasrnuo na njih.

Na suđenju je odbacio krivnju, tvrdeći da su ga dvije žene isprovocirale kad su mu pokazale srednji prst i psovale ga. Branio se riječima da je “djelovao u samoobrani” i rekao da je gospođa Evans pala na cestu ničim izazvana, no sudac Michael Price nije mu povjerovao. Gospođa Evans, rekao je tada sudac, znatno je starija od Tadića i sitnije građe u usporedbi s njim te je, prema izjavama svjedoka, nakon verbalnog sukoba “bačena na cestu poput krpene lutke”. Sudac je uvažio i Tadićevu izjavu iz policijskog zapisnika “da je samo htio vidjeti kako će gospođa Evans razgovarati licem u lice s muškarcem koji je od nje dvostruko veći i teži”, te zaključio da je Tadićeva namjera bila jasna i proglasio ga krivim. Tako je u ožujku 2005. osuđen na 12 mjeseci zatvora.

Kako bi zatražili intervju s Tadićem, novinari The Australiana prije nekoliko dana zakucali su na vrata njegova doma u predgrađu Sydneya - nevelike, ali skladne prizemnice okružene zelenilom - no žena koja je otvorila vrata najprije se ogradila pa potom rekla da ne zna gdje se Tadić nalazi. Stoga su je zamolili da mu dostavi pitanja, no odgovori im do zaključenja broja nisu stigli. No susjedi su potvrdili novinarima da Tadić i ta žena, očito njegova supruga, na toj adresi žive 20-ak godina. Što se poklapa s navodima zadarske policije koja tvrdi da je preko oceana preletio nedugo nakon masakra u Škabrnji.

Tada 32-godišnjak, Tadić je došao u Hrvatsku iz Loznice u Srbiji da bi 18. studenog 1991. sudjelovao u masakru hrvatskih civila i branitelja u Škabrnji kao zapovjednik dobrovoljačkog voda. Iz neposredne su blizine mecima iz vatrenog oružja pucali u vitalne dijelove tijela i ubili 13 branitelja i 30 civila u dobi od 23 do 88 godina.

Zbog “dobro odrađenog posla” Tadić je dobio kuću prognanih Hrvata u Benkovcu, a postavljen je i na mjesto načelnika državne sigurnosti Teritorijalne obrane Benkovac. No sredinom 1992. kratko odlazi u Beograd, a potom uz pomoć srbijanskih vlasti u kolovozu iste godine bježi u Australiju.

U Australiji radio kod Hrvata

Za svoj novi dom odabrao je mirno predgrađe Heckenberg na jugozapadu Sydneya, samo devet mjeseci nakon pokolja u Škabrnji. Osumnjičeni nalogodavac i sudionik masakra nad hrvatskim civilima u Australiji je, prema navodima zadarske policije, vrlo brzo dobio državljanstvo, zasnovao obitelj, podigao troje djece i zaposlio se navodno – kod australskog Hrvata. O njemu gotovo nitko ništa nije znao dok jedan od ranije osumnjičenih i privedenih zapovjednika srpske paravojske nije propjevao i spomenuo ga kao vođu četničkih dobrovoljaca. Republika Hrvatska od Australije će uskoro zatražiti njegovo izručenje. Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu bit će podnesena kaznena prijava, nakon čega će uslijediti raspisivanje međunarodne tjeralice.

Hrvatska javnost, mještani Škabrnje, a osobito obitelji žrtava razvoj događaja prate s velikom pažnjom. Slučaj Dragana Vasiljkovića čije se izručenje iz Australije čekalo godinama, međutim, podsjeća na to da se pritom valja dobro naoružati strpljenjem.

