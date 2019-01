Krvnik iz Škabrnje u Australiji je radio kod - Hrvata

Škabrnjski krvnik Zoran Tadić nakon zločina nad 30 civila i 13 branitelja Hrvata još je kratko vrijeme ostao u Ravnim kotarima, točnije u Benkovcu na mjestu načelnika “državne bezbednosti” srpske paradržave.

Za to vrijeme, odnosno do sredine 1992. godine prešetavao se, vidljivo je to i po fotografijama, po okupiranom hrvatskom području s ratnim zločincem Vojislavom Šešeljom i njegovim sljedbenicima. U Benkovcu su mu dali i kuću prognanih Hrvata. No već sredinom 1992. odlazi prvo u Srbiju, a potom u Australiju. Osumnjičeni nalogodavac i sudionik masakra nad hrvatskim civilima u Australiji je, prema policijskim izvorima, zasnovao obitelj, dobio državljanstvo i zaposlio se navodno kod australskog Hrvata?!

Foto: Frane Šarić

O njemu gotovo nitko ništa nije znao dok, kako smo neslužbeno doznali, jedan od ranije osumnjičenih i privedenih zapovjednika srpske paravojske nije propjevao i spomenuo ga kao vođu četničkih dobrovoljaca. Oni su došli u Hrvatsku iz Loznice u Srbiji i 18. studenog 1991. godine uz JNA, kojom je zapovijedao ratni zločinac Ratko Mladić, sudjelovali u masakru hrvatskih civila i branitelja.

Njegovi ljudi prednjačili

– Ja sam bio na straži to jutro, a u 4.30 tenkovi su se već zagrijavali. Izašao je njihov komandant i rekao: Gađaj brdo, gađaj, bre, crkvu... Težak zločin su napravili. Identificirao sam ubijene. Ubili su mi didu i babu, sve slike su mi i danas pred očima. Kidali su Hrvatima uši, udove, lomili ruke, vezali ih za konja. Užas jedan. Drago mi je da su ga identificirali i nadam se da će ga izručiti, neka odgovara za svoje zločine ako ih je počinio – rekao nam je škabrnjski branitelj Zoran Ražov. Marku Miljaniću četnici su ubili oca, brata i sedam rođaka.

Pogledajte izjavu Marka Miljanića:

– Hvala Bogu da smo nakon toliko godina doživjeli da netko odgovara za žrtve Škabrnje. Točnije, da nije riječ o nekim nevažnim osobama koje su zapravo bile žrtvena janjad. Ovdje se radi o čovjeku koji je vodio njihovu specijalnu postrojbu i želja nam je da svi krvnici dođu pred sud pravde. Za neke je prekasno, ali nama koji smo još živi drago je da su se neke stvari počele pokretati. Ja ne mrzim Srbe i draži mi je jedan Srbin koji je sudjelovao u obrani Hrvatske nego 1000 Hrvata koji su pobjegli u “minhensku bojnu”, ali otkrivanje odgovornih za zločin u Škabrnji dobro je i za Srbe jer nisu svi zločinci – kazao je Marko Miljanić, zapovjednik obrane Škabrnje i dodao kako je čuo za Tadića, ali i za Lakića, Opačića i druge koji su taj dan napali Škabrnju.

Vojnik se hvalio fotografijama

Policija je podnijela prijavu DORH-u.

– Zoran Tadić (59) izravno je odgovoran za mučenje, zlostavljanje i ubijanje 43 Škabrnjanina u čijim je ubojstvima uz svoje dobrovoljce iz Srbije i sam sudjelovao. Sudjelovao u izvlačenju iz skloništa civilnog stanovništva, pretežno žena, djece i osoba starije dobi. Nakon prijetnji, vrijeđanja i fizičkog zlostavljanja, iz neposredne blizine hicima iz vatrenog oružja u glavu, vrat i prsa ubili su 30 civila u dobi od 23 do 88 godina. Hicima u glavu, vrat i prsa te upotrebom hladnog oružja i udarcima ubijeno je i 13 branitelja koji su prethodno prestali pružati otpor. Zoran Tadić kao stvarni zapovjednik voda čiji su pripadnici prednjačili u činjenju zločina imao je kontrolu i autoritet nad pripadnicima voda i nije učinio ništa niti je poduzeo bilo kakve radnje da spriječi pripadnike svog voda u zločinima. On se s njima solidarizirao te sudjelovao u zločinu pa se protiv 59-godišnjeg državljanina Srbije, koji danas živi u Australiji u Sydneyu, podnosi kaznena prijava, a uskoro će se zatražiti i njegovo izručenje Hrvatskoj – doznali smo u zadarskoj policiji.

Policija je Tadića identificirala i preko društvenih mreža gdje se fotografijama četničkih postrojbi hvalio jedan Tadićev vojnik. Na fotografijama su, kako nam je policija neslužbeno rekla, uz četničkog zločinca Šešelja i Tadića i još neki članovi srpske vojske. Jedan od njih je navodno istaknut u nogometnom klubu Crvena Zvezda, drugi je navodno bio osobna pratnja Šešelja, ali i današnjeg predsjednika Aleksandra Vučića dok su za vrijeme rata bili u okupiranom dijelu Hrvatske...