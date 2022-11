Znate li što je Holodomor? Moskovski režim prije 90 godina pobio je milijune Ukrajinaca

Prije devedeset godina, Rusija je počinila masovni genocid nad ukrajinskim narodom. Staljinova umjetna glad, Holodomor, ciljala je na ukrajinske civile, od kojih su milijuni umrli od gladi između 1932. i 1933. godine. Svijet tada nije znao što se događa, napisalo je jutros Ministarstvo obrane Ukrajine.

Ističu kako danas, putem društvenih medija i izvještaja iz prve ruke, svatko "može vidjeti teror koji Rusija provodi nad ukrajinskim narodom".

- I ovaj put, krađa i uništavanje ukrajinskih žitarica uzrokuje glad izvan granica Ukrajine, u nekim od najsiromašnijih zemalja svijeta - navode.

- Svijet nije mogao zaustaviti Holodomor prije 90 godina. Sramota pripada svima nama ako sada ne možemo spriječiti još jedan - zaključuju.

Ninety years ago, russia committed mass genocide against the Ukrainian people. Stalin’s manmade famine - the Holodomor - targeted Ukrainian civilians, millions of whom perished from hunger between 1932-1933. The world didn’t know then what was happening.

1/3