Znate li koliko traju jaja i kako ih čuvati? Nova istraživanja će vas iznenaditi!

Koliko traju jaja, tema je koja ovih dana nije zaobišla ni austrijsko Nacionalno vijeće, na kojemu je, s ciljem zaštite interesa tamošnjih peradara, usvojen prijedlog istraživanja dokad su ona najsigurnija za konzumaciju. U Austriji ih je trenutačno najbolje upotrijebiti 21 dan nakon što su ih koke snijele, u Hrvatskoj 28 dana. To, naravno, podrazumijeva i ispravno skladištenje, pod kojim građani najprije podrazumijevaju čuvanje u hladnjaku. Čim se vrate iz dućana, jaja instinktivno stavljaju na hladno. No pitaju li se neki stručnjaci, a i sami peradari – jaja se mogu čuvati i na dosta višim temperaturama od plus četiri do osam stupnjeva, što svojim primjerom potvrđuje i sve više trgovaca u Hrvatskoj i drugdje u EU, poput Spara, gdje veće poslovnice posljednjih tjedana jaja najnormalnije prodaju izvan rashladnih vitrina.