Znate li da bi klimu trebalo redovito čistiti? Ove korake trebate poduzeti

Redovito čišćenje i održavanje klima uređaja, vjerojatno i najvažnije ''aparature'' ovih dana, dok temperature svakodnevno prelaze 35°C, zapravo je nešto što ne treba ostati na serviserima, jer to u našim kućanstvima možemo napraviti i sami. Ako redovito brinemo o njima, to ne samo da će se rjeđe kvariti, već će biti i učinkovitije i ostvarivati veću uštedu. Ali, kako to učiniti?

Najvažnija je jedna vrlo jednostavna stvar - klimu svakako treba isključiti iz struje prije čišćenja. Kada govorimo o čišćenju klime, ono se odnosi i na vanjsko i na unutarnje čišćenje pa treba izbjegavati bilo kakav kontakt sa strujom.

Vanjsko čišćenje je nužno jer se tamo nakuplja masnoća i prašina. Njih možemo očistiti multifunkcionalnom krpom, a ako je ona posebno prljava, na krpu se može staviti i sredstvo za čišćenje. Ako ga pak nemate, možete pomiješati sapun pH vrijednosti i oko 5 mL mlake vode. Ključno je da se klima uređaji ne čiste razrjeđivačima, lakovima ili insekticidima.

Unutarnji dio čisti se na način da se skine poklopac koji svaka klima ima i očiste se obje strane vlažnom krpom, uz uvjet da se osuše suhom krpom nakon. S obzirom da se uglavnom radi o plastici, ne preporuča se stavljanje poklopca na sunce. Međutim, vrijedi posebno pripaziti na senzore koje neke novije klime imaju jer se oni prilikom čišćenja mogu oštetiti.

Same zaklopke uređaja treba čistiti jednom godišnje, a to može učiniti i serviser. Ako želite sami, morate posebno pripaziti da je ne oštetite jer bi takva greška mogla oštetiti i samu klimu ili mehanizam za skretanje zraka. Ne smijete ni dirati metalne čestice i senzore, kao što dijelove ne smijete ni namakati u vodi dulje vrijeme. Posebno obratite pozornost na preparate i da oni ne budu preagresivni.

Kada govorimo o unutarnjem dijelu klime, ona se čisti i češće. Posebice se tu misli na zračni filteri koji bi se trebali čistiti otprilike svaka dva tjedna. Ti filteri se miču iz unutrašnjosti, a potom i ispiru pod tekućom vode. Ako sama voda ne može ukloniti nečistoće, oni se mogu protrljati ili čak i usisati posebnim nastavkom. Kada ste i to učinili, uz uvjet da su sve površine osušene, svoju klimu možete vratiti u funkciju.

Inače, preporuča se da se klime čiste navečer, jer se uređaj tada može ugasiti na neko vrijeme. Postoje i neke česte greške koje ljudi rade prilikom čišćenja, a to je da ostave uključenu klimu. Uz to, treba pripaziti da površine budu u potpunosti suhe, a uz to i treba gledarti na proizvode za čišćenje koji se koriste kako ne bi bili preagresivni.

