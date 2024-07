Znate li da se klima-uređaj može zapaliti: Serviser upozorio na fatalnu grešku, mnogi je rade

Tijekom tropskih dana, koji traju već neko vrijeme u Hrvatskoj, klima-uređaji rade punom parom. U nekim domovima rade neprekidno i danju i noću, dok se u drugim kućanstvima dozira - u najtoplijem dijelu dana klima je uključena, a navečer se gasi. Sve to ovisi od tome kako netko podnosi vrućinu.

Budući da rade gotovo bez prestanka, mnogi su ove sezone imali problema s klima-uređajima, od sitnijih kvarova pa do ozbiljnijih situacija, kao što je požar koji mogu izazvati neispravan klima-uređaj ili neispravne instalacije. Kako možemo spriječiti da do tako opasnih situacija dođe i postoje li neke naznake koje mogu ukazati na to da će se klima-uređaj zapaliti, objasnio je za N1 Miloš Isailović, serviser klima-uređaja.

"Ne postoje točne naznake hoće li se klima-uređaj zapaliti. Najbitnije je da je uređaj propisno priključen na elektromrežu i da se redovno održava. Bez jeftinih produžnih kablova i razdjelnika sumnjive kvalitete koji se griju, loše provode i stvaraju rizik od požara. Uređaj koji se ne održava adekvatno trpi veća opterećenja, a samim tim i veći pritisak i temperaturu. Uslijed zaprljanosti uređaja smanjuje se protok zraka, čime se povećava temperatura i stvara mogućnost paljenja neke od komponenti. Kako bi se spriječilo paljenje, povećao vijek trajanja i omogućio pravilan rad, potrebno je uređaj redovno servisirati", naglašava Isailović.

Dalje on savjetuje da servisiranje treba obavljati jednom godišnje, a u poslovnim prostorijama, gdje se uređaji više koriste, i više puta tijekom godine. "Servisiranje treba obavljati stručno osposobljen serviser. Prilikom servisa kućnih klima-uređaja trebaju se očistiti od prljavštine oba dijela klima-uređaja, vanjska i unutarnja jedinica. Potrebno je provjeriti rade li sve komponente propisano i provjeriti nivo rashladnog fluida u uređaju. Mi sami trebamo čistiti filtere na unutarnjoj jedinici svakih 15 dana, a po potrebi i češće. Redovno servisiranje produžava vijek trajanja uređaja, manje je kvarova, a zrak koji izlazi iz klime je čišći", kaže serviser.

VEZANI ČLANCI:

Kako savjetuje Isailović, nije preporučljivo ostavljati klima-uređaj da radi bez nadzora, baš kao i svaki električni uređaj. "Ako je baš nužno, velik broj uređaja ima tajmere kojima je moguće podesiti da se uređaj uključi ili isključi u određeno vrijeme", dodaje.

Klima-uređaj, kako kaže serviser, treba koristiti shodno svom subjektivnom osjećaju za toplinu. "Cilj klimatizacije je stvaranje osjećaja komfora, a ne pravljenje zamrzivača od prostorije, što kasnije može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Tako da je uslijed velikih vrućina i tropskih noći sve individualno pa samim tim i odluka hoće li se klima koristiti i noću", objašnjava serviser za N1. Tijekom dana je preporučljivo, kako ističe, provjetriti prostoriju nekoliko puta kako bi svjež zrak ušao u prostor jer najveći broj klima-uređaja cirkulira postojeći zrak u prostoriji.

FOTO Alcatraz na Jadranu: Pogledajte kako danas izgleda Goli otok, zloglasna Titova kaznionica