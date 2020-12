Znanstvenik Ban o novim mjerama: Mogu polučiti rezultat ali samo pod jednim uvjetom

Zbog straha da nam nakon uobičajenih blagdanskih druženja i čestitanja ne buknu brojke zaraženih, a time pritisak na bolnice koje to onda ne bi mogle izdržati, Stožer civilne zaštite obznanio je danas, kako je i bilo najavljeno, nova postroženja kojima se nastoji smanjiti posjete i okupljanja. Od 23. prosinca pa do 8. siječnja zabranjuje se napuštanje županije u kojoj građani imaju prebivalište ili boravište.

Polnoćka do 22 sata

Županijski stožeri civilne zaštite kretanje će dopustiti osoblju koje je nužno za održavanje: prometa i opskrbe, zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, komunalnu djelatnost, zatim zaštitarske službe, novinari, pacijenti koji zahtijevaju medicinsku skrb, zaposleni koji posao ne mogu obavljati od kuće, žurne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja COVID-19 i diplomatsko osoblje. Iznimno, Ravnateljstvo civilne zaštite će u opravdanim slučajevima izdati propusnice i kategorijama koje nisu navedene.

– Poanta je da građanima pošaljemo poruku da se suzdrže od putovanja, proslava, druženja, da se u ovo riskantno doba godine suzdrže od kontakata kako bi bili u poziciji drugima poželjeti dobro za neke buduće blagdane – kazao je Davor Božinović.

Prof. Alemka Markotić podsjetila je na medicinsku granu koja se zove putnička medicina i posebno je orijentirana na infektivne bolesti, osobito one koje se šire kapljičnim putem i ima niz pokazatelja o širenju bolesti putovanjem. Oni koji su već uplatili boravak u hotelima ili kućama moći će za to dobiti propusnicu. U opravdane razloge za propusnice spadaju i osobe koje skrbe o starijima i nemoćnima te rastavljeni roditelji s djecom koja prema sudskoj odluci to vrijeme provode s njima. HZJZ je pripremio poseban dokument s preporukama za vjerska događanja. I dalje se preporučuju mise preko TV-a i radija, dok će 24. i 25. prosinca iznimno moći biti misa u crkvama, ali uz epidemiološke mjere. Treba biti osigurano sedam četvornih metara neto površine po osobi, o čemu treba jasno istaknuti obavijest na ulazu crkve.

Video - Stožer predstavio nove mjere: Zabranjuje se napuštanje mjesta boravišta i prebivališta do 8. siječnja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– To je razmak od 2,6 metara između pojedinaca. Apeliramo da se vjernici pridržavaju epidemioloških mjera. Preporučuje se da se označe klupe za članove istog kućanstva, oni ne moraju držati međusobni razmak, a preporučuje se i da svaka druga klupa bude u funkciji. Ispred crkve vrijedi mjera o najviše 25 ljudi – naveo je Krunoslav Capak.

Preporučit će se da se polnoćke završe do 22 sata. Prof. Markotić također namjerava na polnoćku i bit će pred crkvom, rekla je, dok će Capak, kao što to radi već 34 godine, na raniju polnoćku. Osim zabrane napuštanja županije, neke druge odluke pojedinih ministarstava i Vlade također idu u smjeru smanjenja kontakata u ovom po intenzitetu ljudske interakcije rizičnom periodu. Tako će školski raspust trajati do 18. siječnja, a u dogovoru s HUP-om, HGK, HOK-om i sindikatima, apelirat će se na poslodavce da radnicima omoguće korištenje starih godišnjih odmora u blagdanske dane. Najveća sindikalna središnjica realnog sektora, SSSH, objavila je da podržava tu najnoviju preporuku Stožera civilne zaštite za korištenjem godišnjeg odmora iz ove godine “u vremenu od 23. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021., očekujući da obje strane radnih odnosa na razini poslodavca postupe odgovorno i dogovorno”.

I drugo cjepivo ranije

U privatnim druženjima ne bi trebalo biti ljudi iz više od dva kućanstva i deset osoba maksimalno. Sedam metara četvornih neto površine po osobi nužan je prostor koji trebaju od sada osigurati i kina, kazališta, muzeji i galerije. Sve prethodno donijete epidemiološke mjere produljuju se do 10. siječnja. Jedino zabrana putovanja vrijedi do 8. siječnja i neće se produžavati, osim u slučaju da to bude neophodno zbog moguće loše epidemiološke situacije. No iz Ravnateljstva civilne zaštite polažu nade u ovaj period zabrane kretanja, koji bi trebao popraviti epidemiološku sliku Hrvatske.

– Moramo biti upućeni jedni na druge i štititi se međusobno. Mjere i cjepivo važni su koraci kako bismo postigli kolektivni imunitet. Jedni bez drugih nećemo moći, zajedno možemo spriječiti širenje ovog virusa – poručio je ministar Vili Beroš.

Božinović ističe kako je početak cijepljenja vjerojatno početak procesa koji će se protegnuti kroz cijelu sljedeću godinu.

– Ako budemo učinkoviti, moći ćemo odahnuti negdje polovicom sljedeće godine – ocjenjuje Božinović.

Unatoč početnim blagim pozitivnim naznakama koje naziremo posljednjih nekoliko dana, kad je riječ o novozaraženima, daleko smo od ikakvog popuštanja mjera.

– Osobe koje su preboljele COVID-19 mogu prenijeti zarazu drugima. Vrlo vjerojatno se neće ponovno razboljeti, ali druge mogu zaraziti – naglasio je Beroš.

Podaci o incidenciji bolesti bilježe maleni pomak u zadnjih pet dana. Prošlog tjedna je od ponedjeljka do petka zabilježeno 18.035 novooboljelih od 50.516 testiranih, dok je u ovom tjednu od 49.076 testiranih potvrđeno 14.349 pozitivnih.

– Samo dva posto manje testiranih, a 20,44 posto manje novooboljelih – iznio je Capak.

Sedmodnevna incidencija na sto tisuća stanovnika govori o stopi od 579,1. Najviša je u Međimurskoj županiji, 916, a najmanja u Dubrovačko-neretvanskoj, 218. Gleda li se četrnaestodnevna stopa, Hrvatska je na 25. od 27 mjesta zemalja članica EU, a lošije stoje jedino Luksemburg i Litva. Danas su zabilježena 3272 nova slučaja infekcije među ukupno 10.849 testova, što je udio od 30,16 posto pozitivnih među testiranima. Prosječna dob pozitivnih je 44 godine. Na bolničkom je liječenju 2918 osoba, od čega na respiratoru njih 294. Umrlo je 68 osoba pa je broj ukupno preminulih zbog koronavirusa sada 3023. Kako znanstvenici gledaju na zabranu kretanja i pojačane mjere o božićnim i novogodišnjim blagdanima, zanimalo nas je.

– Da bi se vidio pozitivni efekt svake nove mjere na broj novozaraženih, trebat će barem dva do tri tjedna. Međutim, bez obzira na to što novodonesene mjere vjerojatno neće utjecati na broj oboljelih tijekom sljedećih nekoliko tjedana, one su važne jer će smanjiti rizik da se epidemiološka situacija jako pogorša nakon blagdana. Naime, upravo zbog društvenih aktivnosti koje su uobičajene u ovo doba godine, sljedećih nekoliko tjedana donosi veliki rizik da će se bolest proširiti unutar obitelji na najugroženije skupine društva, pa se nadam da će se nove mjere tome uspješno suprotstaviti. Dakle, kombinacija već uspostavljenih i novih mjera, ako ćemo ih se pridržavati, rezultirat će, nadajmo se, boljom epidemiološkom situacijom sljedeće godine. Međutim, usprkos svim mjerama, važno je napomenuti da bi svatko trebao preuzeti odgovornost i smanjiti, koliko je moguće, sudjelovanje na obiteljskim okupljanjima, a i u takvim situacijama se preporučuje nošenje maske – kaže molekularni biolog Nenad Ban s ETH-a u Zürichu.

I drugo bi cjepivo moglo biti odobreno ranije no što se očekivalo. Danas je Europska agencija za lijekove (EMA) objavila da će odluku o Moderninu cjepivu donijeti 6. siječnja, umjesto 12. siječnja kako je to prethodno planirano.