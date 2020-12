UŽIVO Okupljanje samo za dva kućanstva, zabrana izlaska iz svoje županije, teže do propusnica...

Stožer je na presici predstavio nove mjere. Zabranjuje se napuštanje županije, a vraćaju se propusnice čiji će se dobivanje postrožiti. Mjere koje su sada aktualne se produljuju pa tako kafići i restorani ostaju zatvoreni. Iznimka je da se okupljanja ograničavaju na dva kućanstva. Odluka o nužnim mjerama stupa na snagu 21. prosinca, a odluka o napuštanju županija stupa na snagu 23. prosinca.

U Hrvatskoj danas imamo 3272 novih slučajeva zaraze. Obavljeno 10849 testiranja. Na bolničkom liječenju je 2918 bolesnika. Ukupno je preminulo 68 osoba. Preminula je osoba koja je imala 27 godina, a prema informacijama radilo se o urinarnoj infekciji.

"Incidencija nam je 579, 1. Najvišu ima Međimurska, te slijedi Zagrebačka županija. Nalazimo se, prema 14- dnevnoj incidenciji, na 25. mjestu među 27 europskih država, višu imaju Luksemburg i Litva", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

"Oni koji prebole koronu mogu još prenijeti zarazu", kazao je Beroš.

"Ovaj virus nas je osudio na zajedništvo, moramo biti upućeni jedni na druge. Ako neki pojedinac ne nosi masku može zaraziti sebe i druge. Isto je sa cjepivom. Cjepivom štitimo sebe i sve druge", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ministar Davor Božinović predstavio je nove mjere.

"Početak školskih praznika, učenici idu na raspust 18. siječnja čime će se smanjiti pokretljivost učenika, rastereti će se javni školski prijevoz", kazao je Božinović. Kazao je da će se u srijedu u vladi razgovarati s HGK i HOK i da je inicijativa da radnici koriste stare godišnje odmore tijekom božićnih i novogodišnjih odluka. "Oni upućuju apel svima da svojim zaposlenicima omoguće korištenje godišnjih odmora, upoznati su sa svime i Sindikati", dodao je.

"Nastavljaju se aktualne mjere uz neke iznimke. Privatna okupljanja i svečanosti ograničena su na 10 osoba, a ograničava se i okupljanje na dva kućanstva. Misna slavlja se održavaju putem radija i TV-a, a osim za Badnjak i Božić bit će dopuštene iznimke, uz posebne mjere. Kod kina i kazališta i misnih slavlja mora biti osigurano sedam četvornih metara površine. Zabranjuju se napuštanje mjesta prebivališta. Zabranjuju se putovanje izvan matične županije", kazao je Božinović.

"Zabrana napuštanja županije neće se odnositi na: osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu, dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: Pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom i zaštitarske službe, izvješćivanje javnosti, pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb, putovanja na posao i s posla ako je neophodno i ne može se obaviti od kuće, žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja bolesti COVID-19, diplomatsko osoblje", kazao je.

"Riječ je o dva tjedna, apeliramo na sve da se suzdrže od putovanja i okupljanja i druženja. Ja znam da su brojne firme upravo u ovo vrijeme bile sklone poticati da djelatnici uzmu godišnji. Poslodavci će propusnice tražiti od Stožera, već imamo upite i radi se na tome", kazao je Božinović.

Oni koji su uplatili rezervacije mogu dobiti propusnicu

"Kada govorimo o opravdanim razlozima tu postoji cijeli niz mogućnosti, odnosno situacija koje će Ravnateljstvo procijenjivati. To su osobe koje skrbe za starije i nemoćne osobe, ali i rezervacija smještajnog objekta kojem nije zabranjen rad. Da za one koji su uplatili u poziciji su da ostvare taj svoj plan", kazao je Božinović.

Upute za vjerska okupljanja

"Apelirat ćemo na crkvu da i vjernici osiguravaju provođenje mjera. Što se tiče okupljanja ispred crkvi vrijedi ona horizontalna mjera o okupljanju 25 ljudi. Bit će i mjera da se polnoćke pomaknu, da sve mise završe do 22 sata i isto tako da članovi istog kućanstva ne trebaju održavati razmak, preporučuje se odrediti klupe za vjernike iz istog kućanstva", kazao je Capak.

"Bolesti infektivne se šire putovanjima to je znanstveno dokazano", kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Napuštanje prebivališta i povratak

"Što se tiče odluke to je odluka o zabrani napuštanja a ne o zabrani povratka. U ovom trenutku u koliko je netko prijavio prebivalište negdje drugdje to se tretira da je to stalno prebivalište. To bi trebalo značiti da tu osoba stalno živi", rekao je Božinović.

Vjerska okupljanja za blagdane

"Dali smo snažnu preporuku da se misna slavlja prenose radijom i TV-om. Postoji duhovna potreba ljudi na odlazak u Crkve i ako postoje mjere i ako postoji izračun koliki je rizik, odlučeno je da se osigura mir ljudima, da im se to omogući za Badnjak i Božić, a onda se vraćamo na staro", kazao je. "Svatko onaj tko je vjernik to zna, to je jedan sat, to nije boravak od nekoliko sati, to se provodi u miru i svi koji jesu vjernici to će shvatiti, to se tiče svih vjeroispovijesti, to vrijedi i za Hanuku i Bajram", kazala je Markotić.

Količina cjepiva

"Nemamo za sada nikakav dokument. Čim ga dobijemo reći ćemo vam kolika je to količina. Čim dođe, cijepit ćemo prioritetne skupine kao što smo već najavili. Mislimo da će to biti simbolična isporuka i da će se to provoditi u bolnicama", kazao je.