Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTICANJE HIDRATACIJE

Waterdrop stiže na hrvatsko tržište

storyeditor/2026-04-24/PXL_300418_20449081.jpg
Foto: Ivica Galovic/Pixsell
1/5
Autor
Vedran Balen
24.04.2026.
u 17:46

Austrijski brend inovativnih Microdrink kockica bez šećera u Hrvatskoj distribuira Atlantic Grupa

Austrijski brend waterdrop® službeno je ušao na hrvatsko tržište, gdje će njegove proizvode distribuirati Atlantic Grupa. Riječ je o brendu posvećenom poticanju hidratacije kroz inovativne Microdrink kockice koje vodu pretvaraju u aromatizirani napitak bez šećera i konzervansa. Tvrtka je osnovana 2017. u Beču, a danas posluje na brojnim europskim i svjetskim tržištima. Kako ističu iz waterdropa, cilj im je potaknuti ljude da piju više vode na jednostavan i održiv način. Njihove kockice izrađene su od voćnih i biljnih ekstrakata uz dodatak vitamina, a dostupne su i varijante s elektrolitima ili kofeinom. Time se smanjuje potreba za jednokratnom plastikom i dodatno potiče ekološki odgovorno ponašanje potrošača.

Proizvodi su već dostupni u dm trgovinama diljem Hrvatske, a planovi uključuju daljnje širenje prodajne mreže te otvaranje prve flagship trgovine već u lipnju. Uz to, waterdrop će ove godine biti i službeni hidracijski partner teniskog turnira Plava Laguna Croatia Open Umag.

U Atlantic Grupi ističu kako se brend dobro uklapa u njihov portfelj te očekuju daljnji rast i razvoj na domaćem tržištu, osobito s obzirom na rastući interes potrošača za održive i praktične proizvode. 
Ključne riječi
hidratacija voda waterdrop®

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!