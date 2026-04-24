Waterdrop stiže na hrvatsko tržište

Austrijski brend waterdrop® službeno je ušao na hrvatsko tržište, gdje će njegove proizvode distribuirati Atlantic Grupa. Riječ je o brendu posvećenom poticanju hidratacije kroz inovativne Microdrink kockice koje vodu pretvaraju u aromatizirani napitak bez šećera i konzervansa. Tvrtka je osnovana 2017. u Beču, a danas posluje na brojnim europskim i svjetskim tržištima. Kako ističu iz waterdropa, cilj im je potaknuti ljude da piju više vode na jednostavan i održiv način. Njihove kockice izrađene su od voćnih i biljnih ekstrakata uz dodatak vitamina, a dostupne su i varijante s elektrolitima ili kofeinom. Time se smanjuje potreba za jednokratnom plastikom i dodatno potiče ekološki odgovorno ponašanje potrošača.

Proizvodi su već dostupni u dm trgovinama diljem Hrvatske, a planovi uključuju daljnje širenje prodajne mreže te otvaranje prve flagship trgovine već u lipnju. Uz to, waterdrop će ove godine biti i službeni hidracijski partner teniskog turnira Plava Laguna Croatia Open Umag.

U Atlantic Grupi ističu kako se brend dobro uklapa u njihov portfelj te očekuju daljnji rast i razvoj na domaćem tržištu, osobito s obzirom na rastući interes potrošača za održive i praktične proizvode.