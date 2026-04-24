Plenković oštro uzvratio: 'Došlo je do totalnog razotkrivanja, oni su sada goli i bosi'

Premijer Andrej Plenković komentirao je proces izbora ustavnih sudaca koji traje već dugo i napuštanje sjednice Odbora. Naglasio je da je ovo situacija u kojoj je došlo do totalnog razotkrivanja. 'Oni su sada goli i bosi. Dakle, ljudi koji su nas optuživali sve ovo vrijeme, sada, kad su odbili dva potpuno neovisna kandidata, jednoga koji je njihov tisuću posto, ni to neće. A što onda hoćete? Onda recite otvoreno: mi ne želimo da se popuni Ustavni sud s tri suca. To je destruktivan rad, licemjeran i, što je najgore, kvaran i lažan. I oni ljudi koji podržavaju SDP ili Možemo! u ovoj situaciji, moraju biti svjesni da podržavaju kvarne i lažne političare, poručio je premijer Andrej Plenković, javlja HRT.



Dodao je da vjeruje da će se sabrati, ali je istovremeno optužio je SDP i Možemo! za kvarno i licemjerno ponašanje.' Vjerujem da će doći do toga da se izglasaju Ustavni suci. Ako to ne učine, sva odgovornost je na njima. Nema više ni milimetra za prostor da HDZ nešto blokira ili vezuje. Oni ne žele, oni vezuju, a ne mi. Sad je njima bitno o kome će se glasati prvo. Što to ima veze? Na predsjedniku Sabora je da stavlja točke na dnevni red', rekao je premijer

Spomenuo je i paket koji je Vlada dala, a koji je, prema njegovim riječima, dobar za hrvatsko pravosuđe i funkcioniranje Ustavnog suda. Širim akterima, misleći na odvjetnike, suce i profesore poručio je da ne bi trebali šutjeti. 'Zašto ne komentiraju? Pa nećemo slušati licemjerne i kvarne, nije to demokracija. Demokracija je da kažemo istinu, a istina je ono što ja govorim', istaknuo je za kraj.