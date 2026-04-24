Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMA OKO IZBORA USTAVNIH SUDACA

Plenković oštro uzvratio: 'Došlo je do totalnog razotkrivanja, oni su sada goli i bosi'

Zagreb: Izjava za medije premijera Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
24.04.2026.
u 18:15

Premijer Andrej Plenković optužio je SDP i Možemo! za kvarno i licemjerno ponašanje

Premijer Andrej Plenković komentirao je proces izbora ustavnih sudaca koji traje već dugo i  napuštanje sjednice Odbora. Naglasio je da je ovo situacija u kojoj je došlo do totalnog razotkrivanja. 'Oni su sada goli i bosi. Dakle, ljudi koji su nas optuživali sve ovo vrijeme, sada, kad su odbili dva potpuno neovisna kandidata, jednoga koji je njihov tisuću posto, ni to neće. A što onda hoćete? Onda recite otvoreno: mi ne želimo da se popuni Ustavni sud s tri suca. To je destruktivan rad, licemjeran i, što je najgore, kvaran i lažan. I oni ljudi koji podržavaju SDP ili Možemo! u ovoj situaciji, moraju biti svjesni da podržavaju kvarne i lažne političare, poručio je premijer Andrej Plenković, javlja HRT.

Dodao je da vjeruje da će se sabrati, ali je istovremeno optužio je SDP i Možemo! za kvarno i licemjerno ponašanje.' Vjerujem da će doći do toga da se izglasaju Ustavni suci. Ako to ne učine, sva odgovornost je na njima. Nema više ni milimetra za prostor da HDZ nešto blokira ili vezuje. Oni ne žele, oni vezuju, a ne mi. Sad je njima bitno o kome će se glasati prvo. Što to ima veze? Na predsjedniku Sabora je da stavlja točke na dnevni red', rekao je premijer

Spomenuo je i paket koji je Vlada dala, a koji je, prema njegovim riječima, dobar za hrvatsko pravosuđe i funkcioniranje Ustavnog suda. Širim akterima, misleći na odvjetnike, suce i profesore poručio je da ne bi trebali šutjeti. 'Zašto ne komentiraju? Pa nećemo slušati licemjerne i kvarne, nije to demokracija. Demokracija je da kažemo istinu, a istina je ono što ja govorim', istaknuo je za kraj.
Ključne riječi
Andrej Plenković Ustavni sud izbor ustavnih sudaca

Komentara 1

Pogledaj Sve
A0
AP_0zeMpiček
18:36 24.04.2026.

Najdugovječniji autokrat u Europi se osilio.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!