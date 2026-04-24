Bliži li se prvi izravni sukob NATO-a i Rusa? 'Putin kreće u napad u roku od nekoliko mjeseci'

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi Rusija mogla napasti članicu NATO-a u roku od nekoliko mjeseci te je otvoreno doveo u pitanje hoće li Sjedinjene Američke Države ispuniti svoju obvezu o uzajamnoj obrani u slučaju takvog napada, izvijestio je Financial Times 24. travnja. Tuskova intervencija dolazi usred izvješća da je Pentagon pripremio opcije kojima bi SAD kaznio europske saveznike za koje američki predsjednik Donald Trump vjeruje da nisu podržali rat protiv Irana. Opcije su uključivale suspendiranje Španjolske iz NATO-a i preispitivanje američke potpore britanskom pravu na Falklandske otoke, izvijestio je Reuters, citirajući interni e-mail Pentagona.

Tusk je u intervjuu za novine u Ayia Napi na Cipru izjavio da je „najveće i najvažnije pitanje za Europu jesu li Sjedinjene Države spremne biti onoliko lojalne koliko je to opisano u našim NATO ugovorima.” „Za cijelo istočno krilo, za moje susjede, pitanje je je li NATO još uvijek organizacija koja je spremna, politički i logistički, reagirati ako ih Rusija pokuša napasti,” rekao je Tusk. „Ovo je nešto doista ozbiljno. Govorim o kratkoročnim perspektivama, radije o mjesecima nego o godinama,” rekao je poljski čelnik govoreći o potencijalnom ruskom napadu. „Za nas je doista važno znati da će se svi prema obvezama NATO-a odnositi jednako ozbiljno kao Poljska.”

Tusk je naglasio da se njegove primjedbe ne bi trebale smatrati skepticizmom prema članku 5. NATO ugovora, koji se odnosi na zajedničku obranu, već kao nada da će se „jamstva na papiru pretvoriti u nešto vrlo praktično.” Tusk je naveo prošlogodišnji incident u kojem je oko 20 ruskih dronova povrijedilo poljski zračni prostor, rekavši da su neki saveznici u NATO-u oklijevali to smatrati napadom. Savez je na kraju podigao borbene zrakoplove koji su oborili neke od dronova, što je označilo prvi izravni sukob između NATO-a i ruske imovine od 2022. godine.

„Imao sam problema tijekom jedne noći u rujnu kada smo imali ovu prilično masovnu provokaciju dronovima koju su izveli Rusi,” rekao je Tusk. „Nije mi bilo lako uvjeriti naše partnere u NATO-u da to nije bio slučajan incident, već dobro planirana i pripremljena provokacija protiv Poljske.” „Nekim našim kolegama bilo je puno lakše pretvarati se da se ništa nije dogodilo", dodao je. „Zato želim biti siguran da će Rusija, ako se nešto dogodi, znati da će reakcija biti oštra i nedvosmislena.”

Poljska je najveći potrošač u NATO-u prema udjelu u BDP-u, jer već ispunjava cilj saveza od 5 %, i jedna je od najčvršćih pro-transatlantskih zemalja u Europi. Primjedbe poljskog čelnika izrečene su na marginama summita EU-a na Cipru, a ticale su se vlastite klauzule Unije o uzajamnoj obrani, članka 42.7 Ugovora o EU-u, kao odgovor na Trumpove prijetnje povlačenjem iz NATO-a i dvosmislen rječnik o poštivanju članka 5. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da bi blok trebao „oživjeti” članak 42.7 ovog proljeća. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva nema namjeru napasti NATO niti se miješati u njegove unutarnje poslove. Putin je općinskim dužnosnicima 21. travnja rekao da Rusija zna kako će rat u Ukrajini završiti, ali da neće davati javne izjave o ishodu.