Znanstvenici poslali upozorenje: 'U slučaju katastrofe, radijacija iz nuklearke mogla bi doseći Srbiju'

Znanstvenici s ukrajinskog hidrometerološkog instituta tvrde kako radijacija mogla doseći Srbiju u slučaju nesreće u okupiranoj nuklerarnoj elektrani Zaporižje.

Provedene simulacije pokazale su kako bi s vremenskim uvjetima koji vladaju zadnjih nekoliko dana radioaktivni kontaminanti mogli doseći sve do Baltičkog mora te pogoditi Estoniju, Latviju, Litvu i Poljsku, kao i Bjelorusiju.

In case a nuclear disaster at Zaporizhzhia nuclear power plant occurred on Aug 15-18, this is how the released airborne radioactive contaminants would probably get dispersed - Ukrainian hydrometeorological institute pic.twitter.com/1dQLcCtt1u