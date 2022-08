Smrtna kazna Hrvatu u Donjecku? Samo dokaz da s teroristima nema pregovora!

Vjekoslava Prebega u Donjecku čeka izricanje smrtne kazne, tu nema mnogo sumnje. Malo je vjerojatno da će ta kazna Hrvatu biti doista i izvršena, kao niti njegovim ratnim drugovima iz Velike Britanije ili Maroka, no, neizvjesnost u kojoj njegovi bližnji žive ovih dana teško je i zamisliti. On sam davno je stavio glavu u torbu, kad je odlučio stati u obranu Ukrajine, svoje druge domovine u kojoj je stvorio svoju obitelj. Taj ukrajinski zet nije nikakav plaćenik, najamni ubojica, rušitelj ustavnog poretka nepostojeće države, on nije baš ništa od onog što stoji u optužnici tužiteljstva ruskih separatističkih vlasti, on je regularni ukrajinski vojnik koji prima plaću kao i svi ostali vojnici regularne ukrajinske vojske, spremni položiti živote možda ne samo za slavu majke Ukrajine, ali za njezino preživljavanje, na njenom vlastitom napaćenom tlu i pod njenim okrvavljenim skutima.