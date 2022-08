Rusi poslali upozorenje: 'Ukrajinci imaju plan, a onda će nas optužiti za nuklearni incident'

Danas je 176. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina se priprema za ruski raketni napad na prijestolnicu Kijev na Dan neovisnosti 24. kolovoza, rekao je u srijedu savjetnik predsjednika Oleksij Arestovič. No, to neće izmijeniti vojnu situaciju, rekao je, već će to biti akcija kojom se želi "ubiti što više civila i pokvariti naš praznik". Rekao je da i Ukrajina može na taj dan uzvratiti Rusima i podsjetio na seriju nedavnih eksplozija na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014.

Tijek događaja:

10:46 - Ukrajina se mora "pripremiti za sve scenarije" u nuklearnoj elektrani Zaporižja pod ruskom okupacijom, upozorio je njezin ministar unutarnjih poslova.

Deseci djelatnika ukrajinske hitne službe koji su nosili plinske maske i zaštitna odijela sudjelovali su u vježbi odgovora na katastrofu zbog straha od još jedne katastrofe slične černobilskoj. Tijekom vježbi vježbali su evakuaciju ozlijeđenih, skeniranje radijacije i pranje kontaminiranih vozila.

“Nitko nije mogao predvidjeti da će ruske trupe tenkovima gađati nuklearne reaktore. To je nevjerojatno”, rekao je Denys Monastyrsky.

Sve dok je tvornica pod kontrolom Rusije, postoje "veliki rizici", dodao je ministar.

10:35 - Ruski zatvori regrutiraju dobrovoljce da ratuju u Ukrajini, a zauzvrat dobivaju obećanje o slobodi, tvrde ruski aktivisti.

Osumnjičenike i pritvorenike se regrutira obećanjem da će u zamjenu dobiti slobodu ili prekid tužbe, rekla je Olga Romanova, ruska aktivistkinja s adresom u Berlinu, navodeći primjere iz zatvora na području Moskve.

„No, mislim da je to krenulo svugdje“, kazala je Romanova, stručnjakinja za prava zatvorenika u svojoj domovini.

Moskva ovisi o dobrovoljcima jer opća mobilizacija za rat u Ukrajini još nije pokrenuta.

Činjenica da u mnogim dijelovima Rusije vlasti postavljaju oglase za sudjelovanje u ratu pokazuje da ruskoj vojsci vjerojatno fali ljudstva, piše agencija dpa. Ruski gradovi i regije trenutno uspostavljaju svoje bataljune.

U ruskom pravosudnom sustavu gotovo sve optužbe rezultiraju presudom, što znači da se osumnjičenima nudi izbor između odlaska u zatvor i odlaska u rat.

Osnivač portala Gulaga.net, projekta kojemu je cilj borba protiv nasilja u ruskim zatvorima, potvrdio je takvo novačenje diljem Rusije. Dokazi o takvoj praksi dolaze iz Sankt Peterburga, Rjazanja, Tvera i Brijanska, rekao je Vladimir Osečkin.

O regrutiranju u zatvorima od srpnja piše i ruski medij Meduza koji tvrdi da to provodi plaćenička vojska Wagner.

Zatvorenicima se navodno nudi mjesečna plaća od 100 tisuća rubalja (oko 1600 dolara) uz dodatke, isplate obiteljima u slučaju smrti i amnestiju.

9:34 - Rusko ministarstvo obrane u četvrtak je optužilo Ukrajinu da 19. kolovoza planira „provokaciju“ u nuklearnoj elektrani Zaporižji, tijekom planiranog posjeta glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antonia Guterresa, prenose ruski mediji. Moskva tvrdi da ukrajinsko topništvo planira otvoriti vatru na elektranu kako bi potom Kijev optužio Rusiju za izazivanje nuklearnog incidenta.

Dvije strane se od kraja srpnja optužuju za granatiranje u blizini nuklearne elektrane Zaporižje, najveće u Europi.

Rusko ministarstvo tvrdi kako nema teškog ruskog naoružanja kod nuklearke, sada pod kontrolom Moskve, kao ni na obližnjem području.

„Tamo se nalaze samo jedinice koje osiguravaju područje“, naglašava se u priopćenju.

Ministarstvo je istaknulo kako „ruske oružane snage poduzimaju sve potrebne mjere za sigurnost nuklearne elektrane Zaporižje“.

Radi sigurnosti nuklearke i omogućavanja inspekcije, Antonio Guterres i Sjedinjene Države prošli su četvrtak pozvale na uspostavljanje demilitarizirane zone oko elektrane.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg u srijedu je pozvao na „hitnu“ inspekciju Međunarodne agencije za atomsku energiju.

9:15 - Peking će poslati svoje snage u Rusiju, gdje će krajem mjeseca sudjelovati u zajedničkoj vojnoj vježbi kako bi "učvrstili suradnju" dviju vojska, priopćilo je kinesko ministarstvo obrane. Kina i Rusija usko surađuju na polju obrane i Peking je rekao da želi podići bilateralne veze "na višu razinu", unatoč međunarodnoj osudi Rusije zbog rata u Ukrajini.

9:14 - Jedna je osoba poginula, a 18 je ozlijeđeno u četvrtak kada je pred zoru granatirana stambena četvrt u ukrajinskom gradu Harkivu, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov. "U ovom trenutku imamo 18 ranjenih, među kojima dvoje djece, a jedna je osoba poginula", napisao je Sinehubov na Telegramu.

Dan ranije, u srijedu, najmanje je šestero ljudi poginulo, a 16 je ozlijeđeno u granatiranju Harkiva, također je objavio Sinehubov.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je žaljenje zbog žrtava.

"Ovo je podmukao i ciničan napad na civile bez opravdanja, koji dokazuje da je agresor bespomoćan. Ne možemo oprostiti. Osvetit ćemo ga", poručio je na Telegramu.

7:52 - Prijavljen je još jedan napad na drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv rano jutros. Prema lokalnim medijima, u napadu je jedna osoba poginula, a 18 ih je ozlijeđeno. Kyiv Independent citirao je regionalnog guvernera Harkiva Oleha Syniehubova koji je izvijestio da su ruske snage lansirale rakete na Harkiv tijekom noći.

6:40 - "Ruske snage postigle su samo minimalan napredak, a u nekim smo slučajevima napredovale od prošlog mjeseca”, rekao je savjetnik predsjednika Oleksij Arestovič. Ukrajinske snage priopćile su u četvrtak da su odbile ruski napad u južnoj regiji Herson. "Ulozi Ruske Federacije u ovom ratu su porasli”, dodao je Arestovič.

Ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je da ruske snage također premještaju zrakoplove dalje u Krim i dalje od dosega ukrajinskih snaga nakon nedavnih napada na Krimu.

"Rusi hitno premještaju svoje zrakoplove i helikoptere duboko u poluotok i na aerodrome Ruske Federacije nakon nedavnih napada na Krimu", reklo je ministarstvo.

"Okupatori provode mjere djelomičnog premještanja zrakoplovne opreme s isturenih aerodroma na Krimu na rezervne aerodrome i aerodrome koji se stalno nalaze na teritoriju Ruske Federacije", dodale su snage.

6:36 - Glavni tajnik UN-a António Guterres doputovao je u Ukrajinu kako bi se sastao s njezinim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i turskim predsjednikom Tayyipom Erdoğanom u gradu Lavovu na zapadu Ukrajine.

Čelnici će razmotriti sporazum o izvozu žitarica koji podupiru UN i razgovarati o "potrebi za političkim rješenjem ovog sukoba", kao i o situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporižja pod ruskom kontrolom u Lavovu u zapadnoj Ukrajini.

Ukraine: @antonioguterres has arrived in Lviv, where he will meet with @ZelenskyyUa & @RTErdogan before visiting Odesa. https://t.co/cs4XHAMymI pic.twitter.com/fTi9UD3715