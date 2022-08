Ispovijest ruskog vojnika: Kao jadnici samo smo pokušavali preživjeti. Ne vidim pravdu u ovom ratu

Pavel Filatjev je znao posljedice onoga o čemu je odlučio progovoriti. Bivši padobranac je shvatio da riskira zatvor, da će ga prozvati izdajnikom i da će ga se bivši suborci kloniti. Vlastita ga je majka nagovarala da pobjegne iz Rusije dok još može. Svejedno je to rekao. "Ne vidim pravdu u ovom ratu. Ne vidim tu istinu", rekao je u kafiću u moskovskoj financijskoj četvrti. Bio je to njegov prvi put da osobno sjedi s novinarom otkako se vratio iz rata u Ukrajini, piše Guardian.

"Ne bojim se boriti u ratu. Ali moram osjetiti pravdu, shvatiti da je ono što radim ispravno. I vjerujem da ovo sve propada ne samo zato što je vlada sve pokrala, već zato što mi, Rusi, ne osjećamo da je ono što radimo ispravno", kazao je.

Prije dva tjedna, Filatjev je otišao na svoju stranicu na društvenoj mreži VKontakte i objavio iskustvo na 141 stranice. Opisao je kako je njegova padobranska jedinica poslana u Ukrajinu s Krima, ušla u Herson i zauzela morsku luku, bila pod teškom topničkom vatrom više od mjesec dana u blizini Mikolajiva – a zatim kako je na kraju ranjen i evakuiran iz sukoba s infekcijom oka.

Do tada je već bio uvjeren da mora razotkriti trulež u srži ruske invazije na Ukrajinu. "Sjedili smo pod topničkom vatrom Mikolajiva", rekao je. “U tom trenutku sam već pomislio da mi ovdje samo radimo s...., koji k.... će nam ovaj rat? I stvarno sam pomislio: ‘Bože, ako preživim, učinit ću sve što mogu da ovo zaustavim", kazao je.

