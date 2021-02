Zmajlović: Milanović je pomogao Plenkovićevoj Vladi, a SDP neće izgubiti Rijeku

Bivši ministar zaštite okoliša i kandidat SDP-a za župana Zagrebačke županije Mihael Zmajlović gostovao je u studiju Večernjeg lista.

Govorio je o svojoj kandidaturi, kako misli srušiti 20-godišnju vladavinu župana Stjepana Kožića, a komentirao je i godinu dana mandata predsjednika Zorana Milanovića.

Što je vaš plan i zašto ste se kandidirali za župana?

- Zagrebačka županija predstavlja prsten oko Zagreba, a kada netko 20 godina vodi takvu županiju poput Kožića jednostavno nema više ništa novo za ponuditi. Isto tako ako već nije ostvario svoju viziju onda je niti neće u narednom razdoblju. Ta županija je prilično bezidejna, troma i djeluje jako umorno. Isto tako ona je jedina koja nema svoje središte na području županije već u Zagrebu. To simbolizira odvojenost od ljudi, građani to osjećaju, a kada ih pitate tko je taj župan i što uopće on radi, ljudi to ne znaju.

Na plakatima aludirate da se županija ne može voditi iz hotela.

- Tako je. Paradoksalno je da se županija vodi iz hotela, tamo se održavaju i skupštine te je sve vezano za taj kompleks. Moj plan je da župan bude bliže ljudima i njihovim potrebama. Županija ima devet gradova i 25 općina, Velika Gorica je najveći grad i logično je da središte bude tamo.

Što biste unaprijedili da postanete župan?

- U ovo vrijeme, kada su svima zdravlje i sigurnost na prvom mjestu, tu vidim puno prostora za napredak. Županija je osnivač Domova zdravlja pa tu ima prostora za napredak. Primjerice neshvatljivo je da nema u pojedinim gradovima određenih specijalističkih pregleda poput pedijatrijskih i tu se može mnogo učiniti. Isto tako, mnogi ljudi dnevno migriraju na posao u Zagreb i stoga je pitanje javnog prijevoza iznimno važno. U jednom dijelu županije vas mjesečna karta za autobusnu liniju košta 500 kuna, a u drugom 1200 kuna. To su ogromne razlike, a riječ je o sličnom prostoru i to se treba riješiti.

Paradoksalno je da idete kontra župana Kožića jer je uz pomoć SDP-a i preuzeo tu funkciju.

- Da, 2017. smo išli zajedno s HSS-om, no razočarao me jer je nakon nekoliko mjeseci izašao iz HSS-a, osnovao stanku i koalirao s ljudima iz velikogoričkog HDZ-om. Dakle s Draženom Barišićem i ekipom koja je završila u pritvoru. Tu je prevario SDP i HSS, ali i birače koji su vjerovali da pripada jednoj političkoj grupaciji. Tu se pokazalo da se nekim ljudima očito ne može vjerovati.

Tko su potencijalni partneri?

- HSS je ostao lojalan partner i u mnogim gradovima surađujemo.

Županije su dosad bile više teren HDZ-a, zbog čega?

- Izazov je pronaći prave ljude za prava mjesta za koja se treba kandidirati. Kada gledate Zagrebačku županiju tu postoji potencijal jer su ljudi skloniji centru i lijevom centru. No, mene ne zanimaju samo glasači SDP-a jer kada ste izabrani za župana morate voditi računa o svim ljudima u županiji.

Kako gledate na odluku SDP-a da je Marasa maknuo iz utrke za Zagreb i ubacio Klisovića?

- Podržao sam tu odluku jer je SDP-u u Zagrebu trebao drastičan zaokret i potreban je odmak od bandićevske politike. Treba biti odlučan. Mogli smo voditi politiku nezamjeranja ili ne preuzimanja odgovornosti, no ovo je liderski potez predsjednika Peđe Grbina i predsjedništva stranke. Postoji rizik, no željeli smo poručiti glasačima da mijenjamo smjer politike, da želimo graditi novi SDP i vratiti im povjerenje koje su imali, a s ljudima poput Joška Klisovića to i možemo.

SDP vlada Rijekom 30 godina, prema anketama vaš kandidat Marko Filipović ne stoji najbolje, bojite li se gubitka vlasti u tome gradu?

- Duboko vjerujem da ćemo slaviti u Rijeci. Filipović je dobar kandidat, ima iskustvo, osam godina je na mjestu zamjenika gradonačelnika. On ima sigurno drugačiji stil komunikacije ili vođenja grada od Obersnela, ali vjerujem da će ga građani Rijeke podržati.

Godinu dana je mandata predsjednika Zorana Milanovića, kako biste ga ocijenili?

- Sviđa mi se njegov stil komunikacije, koji zna biti toliko specifičan da možda nekad zasjeni sadržaj koji želi izgovoriti. No po vrijednostima i pitanjima koja su važna za društvo on je svjetionik i snažno utječe na javno mnijenje što i jest njegova uloga. Ne slažem se uvijek apsolutno sa svime što izgovori, ali dobro je što je onakav kakav je obećao da će biti. Dobro je što je konstruktivan u kriznim situacijama. Vladi je pomogao u pitanjima upravljanja koronakrizom jer bilo je mnogo lutanja. A isto tako je upozorio da objekti oštećeni u potresu nisu obnavljani prema pravilima nakon rata - zaključio je Zmajlović.