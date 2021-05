Zlata Đurđević obrušila se na Mislava Togonala: Niste mi rekli istinu

Izbor predsjednika Vrhovnog suda tema je večerašnje emisije Otvoreno.

U emisiji su gostovali Zlata Đurđević, predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda i Šime Savić, odvjetnik. Svi troje poslali su kandidaturu za predsjednika Vrhovnog suda.

– Ne znam tko je bio zadnji kandidat ili sam to baš ja. Ne znam zašto bi to bilo relevantno. Sve prijave koje su predane u roku moraju se uzeti u obzir – kazala je Đurđević.

- Dio programa je i reorganizacija sustava u cilju jačana Vrhovnog suda - rekla je.

Upitana je i o slučaju lex Perković.

- To je pravno stajalište koje se odnosi na sva izručenja, da ne možete izručiti građanina ako je nastupila zastaru - kazala je i dodala:

- Diskvalificirate sve one pravne stručnjake koji su zauzeli to stajalište. Svi pravni znanstvenici, rade su pisali i pripadnici državnog odvjetništva. Tomislav Sokol, europarlamentarac HDZ-a ima isto tako stajalište. Zakonodavac nema pravo produžiti zastarne rokove i da se kod nas ne mogu voditi kad je nastupila zastara - rekla je.

Komentirala je i to što joj većina u Saboru neće dati povjerenje.

- Svi ovdje koji smo se javili na natječaj, netko nam je rekao ne. I njima je netko rekao ne, takva je situacija. Politika, jedna ili druga, ne želi nikoga od nas. Hrvatska politika je već jako puno štete nanijela hrvatskom sudstvu. Ne biraju se ljudi po kriterijima izvrsnosti nego isključivo po kriterijima podobnosti, to se sada ponavlja. Od 95. i dalje nismo naučili da sustav mora biti neovisan - kazala je.

Premijer kaže da vas je predsjednik provukao kroz blato...

- To je nespretna izjava - rekla je.

Lana Peto Kujundžić odgovorila je zašto se ona kandidirala za predsjednicu Vrhovnog suda.

- Smiješno je i žalosno kada imamo prijepore kako ćemo izabrati čelnika Vrhovnog suda. Osjećam se loše kao sudac, da ne mogu s radošću gledati Vrhovni sud i očekivati da ti mudraci koji sjede u Vrhovnom sudu odlučuju o pravu. Mi smo jedna od rjeđih država koja je dopustila da se na Vrhovnom sudu odlučuje i o činjenicama - kazala je Peto Kujundžić.

- Kao predsjednik Vrhovnog suda ne možete iskorijeniti. Može od predsjednika nižih sudova tražiti kontrolu rada svojih sudaca i prijavljivanja za disciplinske postupke nedoličnog ponašanja sudaca - komentirala je korupciju u hrvatskom sudstvu.

Šime Savić smatra kako većina sudaca rade pošteno i savjesno svoj posao.

- Manji dio sudaca bi trebalo odstraniti. Glavni problem neujednačene sudske prakse su parnice, u tom dijelu treba Vrhovni sud dati. Predsjednik Vrhovnog suda je osoba koja upravlja sudom, organizira sud, može utjecati sa snagom argumenata. S ostalim članovima suda mogu značajno utjecati na poboljšanje toga stanja. Sam ne mogu riješiti problem, no uz kolege mogu doprinijeti stanju u pravosuđu - rekao je Savić.

Trebaju li suci sami birati predsjednika Vrhovnog suda?

- Zadnja poluga demokratskog legitimiteta sudstva je predsjednik Vrhovnog suda. Sva vlast proizlazi iz naroda, narod ima pravo utjecati na sve tri grane vlasti. postoji dioba vlasti, ali te vlasti moraju međusobno surađivati i kontrolirati. Sudska vlast se toliko odvojila, nema više nikakve demokratske kontrole. To je zadnje što je ostalo hrvatskom narodu, da utječe na izbor predsjednika Vrhovnog suda. U drugim demokratskim državama suce bira politika. No politika kod nas uvijek ima negativan prizvuk. Kad bi ukinuli da predsjednik i Sabor zajednički biraju ne bi više bila demokracija, postala bi aristokracija. U svim zapadnoeuropskim državama Sabor ili predsjednik biraju suce. To ne znači da su ovisni - rekla je.

Peto Kujundžić kaže da očekuje da će se smanjivati broj sudaca na Vrhovnom sudu.

- Trebalo bi biti sedmorica mudraca koji bi donosili određena mišljenja. Ima ih preko 30 i nešto - kaže.

Na kraju emisije Zlata Đurđević obrušila se na voditelja Mislava Togonala.

- U ovoj vašoj emisiji se osjećam kao na optuženičkoj klupi, tako ste vi napravili emisiju. Izričito sam vas pitala tko će sve biti u ovoj emisiji pa niste rekli istinu. Vi kao novinar bi trebali voditi računa o svojoj novinarskoj etici i govoriti istinu i voditi emisije nepristrano i u skladu s novinarskom etikom. Niste mi rekli istinu. Vaša prva zapovijed kao novinaru je da govorite istinu ljudima koje pozivate - kazala je Đurđević kada ju je Togonal upitao za završnu misao.

- Ja novinare izuzetno cijenim, oni su napravili najveći doprinos Hrvatskoj i vladavini prava. Vi ste mi zasmetali - dodala je.

