'Živi u mojoj kući s crvima, ne radi, drogira se i prijeti mi. Optužio me za krađu, ne mogu više tako živjeti'

Uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora te sigurnosnu mjeru psihosocijalnog tretmana traži tužiteljstvo za 41-godišnju konobaricu i majku troje djece, optuženu da je jedno od svoje djece lakše ozlijedila. Osim toga tužiteljstvo traži i da joj se produlji mjera opreza udaljenja iz dome te zabranu kontakata sa sinom, kojeg je prema optužnici, lakše ozlijedila. Prema optužnici, 41-godišnjakinja je 27. srpnja 2024. oko 20.30 u svojoj kući u više navrata po glavi i ustima rukama udarila svog sina. Povlačila ga je za uši, te ga je grebla noktima, pri čemu mu je nanijela oguljotine iza desnog uha, otok oko gornje usne te druge lakše ozlijede.

- Moj sin živi u mojoj kući, o mom trošku jer nigdje ne radi iako je punoljetan. On se bavi drogom, cijeli dan igra igrice i maltretira mene i svog brata. Stalno mi prijeti da će zvati policiju, živi u neredu s crvima i bubama, ne posprema za sobom, spava s noževima.... No ne želi otići iz moje kuće, iako za domaćinstvo ništa ne pridonosi. Toga sam mu dana htjela uzeti monitor s računala jer je cijeli dan igrao igrice i psovao osobu s kojom je igrao. On mi je dan ranije prijetio, nazivao me pogrdnim imenima, govorio mi je da sam retardirana i da sam mu ukrala mašinu za marihuanu.

Govorio je da će me policija odvesti. U nekom trenutku sam mu ušla u sobu i rekla da se ne može tako ponašati, da mi ne može prijetiti i da mora van iz kuće. Rekla sam mu da ću uzeti telefon i monitor jer sam ga ja kupila. On je na to poludio, odgurnuo me. Prijatelj koji je sa mnom ušao u njegovu sobu tada ga je odgurnuo, a moj je sin pao na krevet i ja sam ga tada povukla za uši. Pitala sam ga zašto se tako ponaša i nakon toga sam izašla iz sobe. Nisam ga udarila po glavi niti sam ga pljusnula. No on je nakon toga pozvao policiju i to nije bilo prvi put. Ja ne mogu tako više živjeti. Nisam ga dužna više uzdržavati. Zapravo on maltretira mene i tuče me, a još dok je bio maloljetan i dok smo živjeli u Njemačkoj odvela ga je policija jer me pljusnuo - branila se 41-godišnjakinja.

Njezin sin u svom iskazu tvrdio je da mu je majka taj dan s bratom došla iz Austrije - Odmah sam vidio da je pod utjecajem alkohola. Počela me vrijeđati, govoreći mi da ne mogu tako živjeti i da će mi smjestiti drogu, pa ću završiti u zatvoru. Ignorirao sam je dok mi je govorila da će me izbaciti iz kuće, da si nađem posao. Otišla je pa se vratila, a prije toga mi je brat javio da će se vratiti i d će me istući. U nekom trenutku je ušla u sobu i uzela je monitor, a ja sam to počeo snimati mobitelom...

Ona je krenula da mi ga uzme iz ruke. Ležao sam potrbuške, a mobitel sam stavio na prsa, a ona me je pljuskala po licu, čupala za kosu i uho. Njezin prijatelj mi je držao ruke dok me ona tukla, i grebala, a ja sam vikao da ne mogu disati. Kada mi je mobitel ispao, ona ga je uzela. Počela me maziti, a onda je izašla. Ja sam nakon toga išao do susjeda kako bi zvao policiju. Prvi susjed mi to nije dozvolio jer se nije htio miješati, pa sam otišao kod drugog susjeda. Po mene i mog brata je uskoro došao naš otac, pa smo otišli kod liječnika i na policiju - kazao je sin optužene. Inače, optuženici to nije bio prvi takav incident, a tijekom 2022. je bila osuđivana zbog prijetnji tadašnjem suprugu, dok je u Njemačkoj osuđivana zbog vožnje pod utjecajem alkohola.