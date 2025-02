Zimska oluja hara SAD-om: Vlasti naredile evakuaciju, poplave sve uništavaju, najmanje devetero mrtvih

Snažna zimska oluja ovog vikenda zahvatila je Sjedinjene Američke Države, a nastavlja prijetiti dijelovima juga, srednjeg zapada i sjeveroistoka novim poplavama, dok se po život opasan hladan zrak kreće u središte SAD-a, piše CNN.

Meteorološki sustav koji je krajem prošlog tjedna poplavio dijelove Kalifornije, tijekom vikenda donio je opasne uvjete u nekoliko država u noći sa subote na nedjelju ujutro, uključujući Kentucky, gdje je najmanje devetero ljudi umrlo jer su hladne vode u poplavama dosegle povijesne maksimume u nekim područjima. Eric Gibson, direktor za upravljanje hitnim situacijama u Kentuckyju rekao je da će se loši vremenski uvjeti "nastaviti još nekoliko dana". Guverner Kentuckyja Andy Beshear također je upozorio na nastavak poplava, uključujući poplave riječnih obala, u narednim danima. Vlasti su naredile evakuacije u Kentuckyju i Virginiji. U poplavama su spašene stotine ljudi, a Beshear je upozorio stanovnike da se sklone s ugroženog područja, prenosi BBC.

