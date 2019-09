'Žene u Hrvatskoj u sve neravnopravnijem položaju'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić danas je na skupu Korčulanske škole upozorio da su žene u Hrvatskoj iz godine u godinu u sve u neravnopravnijem položaju i nikad više ugrožene nego danas.

"Ugrožena su im reproduktivna prava, neravnopravne su na poslu, neravnopravne su u javnom životu, neravnopravne su kod svoje kuće, na radnom mjestu, a jaz u plaćama između muškaraca i žena u Hrvatskoj nešto je viši od 13 posto, dok je jaz u mirovinama veći od 21 posto“, istaknuo je u uvodnom govoru.

Kazao je i da je rodno uvjetovano nasilje u porastu, a Istanbulska konvencija, ratificirana prije više od godine i pol, zasad je mrtvo slovo na papiru.

"Još uvijek nema skloništa za žene žrtve nasilja u svim županijama, obećana SOS nacionalna linija za prijave ne postoji, postojeća skloništa su prekapacitirana, nedostaje stručnjaka. O propustima u postupanju službi, da ne govorimo, što govori da nema ni edukacije, ni osvješćivanja ljudi o problematici", rekao je Bernardić.

Ocijenio je da je u pogledu reproduktivnih prava situacija je rapidno pogoršana.

"Iako zakonski omogućeno i legalno, pravo na pobačaj izigrano je korištenjem prava liječnika da ulože priziv savjesti. U Hrvatskoj više od 60 posto ginekologa i anesteziologa radi priziva savjesti ne obavlja taj zahvat, a ponegdje su to i svi liječnici u nekoj bolnici. Danas se obilježava Međunarodni dan sigurnog pobačaja. Zahtjevi SDP-a koji proizlaze iz našeg zakonskog prijedloga govore o tome kako je nužno da pobačaj bude dostupan i besplatan, kao što i kontracepcija u Hrvatskoj mora biti besplatna", rekao je Bernardić.

Spremnost na mijenjanje i ravnopravnost žena dokazujemo i u vlastitoj stranci, dodaje, gdje smo u europskoj kampanji prvi put u povijesti na listama SDP-a osigurali puni rodni paritet, odnosno, jednaki broj žena i muškaraca i zato u EU parlamentu imamo dvije žene i dva muškarca i to nismo napravili zato da bi se 'čuo ženski glas' ili zato jer je to 'ženska priča' nego zato jer je to ono u što mi vjerujemo, ravnopravnost i prilika da napravimo iskorak.

"Ostale stranke u Hrvatskoj pozivam da slijede naš put, ne košta novca, košta malo truda, puno srca i nešto povrijeđenih muških ega. Moj cilj je jednak broj muškarca i žena u politici, jer sam potpuno uvjeren da kada žene u Hrvatskoj uspiju, uspjet će i cijela Hrvatska", zaključio je Bernardić.

Korčulanska škola okuplja žene i muškarce lidere iz jugoistočne Europe i prepoznata je kao 'think tank' koji se bavi političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim aspektima rodne ravnopravnosti kao i ženskim političkim liderstvom.

U ovoj će se godini Škola fokusirati na radnu migraciju u regiji s naglaskom na aspekte roda, pri čemu Strategija 2020 za jugoistočnu Europu vidi unutarregionalnu radnu mobilnost kao jedan od glavnih pokretača rasta.

Uz brojne sudionice i sudionike iz jugoistočne Europe, na konferenciji Korčulanske škole "Regionalna radna migracija – rodna perspektiva", na skupu su govorili i Maria Joao Rodrigues, predsjednica FEPS-a i bivša članica EP-a i ministrica zapošljavanja iz Portugala, predsjednica PES Women te Daša Šašić Šilović, predsjednica Međunarodnog Upravnog odbora Mreže CI Europe za ravnopravnost spolova.