Žena se požalila na praksu u pekarama i dućanima: 'Objasnite mi to!', 'Ljudi si počnu dopuštati stvari koje ne bi trebali'

Sve se više čini kako poštivanje u govoru mnogi ne primjenjuju, postala je praksa da svi svima govore - ti. Nekako je više prijateljski nastrojeno, a i time se gubi granica u godinama. Na društvenim mrežama često se vode rasprave o tome, a jedna se pokrenula i na Redditu. Tema je oslovljavanje u poslovnom okruženju, a jedna je korisnica napisala svoju tezu: - Može li mi netko objasniti jesu li ovo neke nove poslovne politike ili je došlo do neke promjene u društvu da se to ‘vi’ izgubilo. Ja sam u ranim tridesetima i ne izgledam baš kao klinka, ali sam primijetila unazad godinu, dvije da mi se svi u poslovnom okruženju obraćaju s ‘ti’. Nije da mi to smeta, samo mi bude malo čudno jer ja svim prodavačicama, tetama u pekari, bilo kojim djelatnicima kažem uvijek ‘vi’, makar bili mlađi od mene.

Zanimalo ju je, je li samo ona to primijetila ili je to novi društveni fenomen? Dobila je lavinu komentara i drugih iskustava. - Meni je skroz simpatično kada smo na ‘ti’, osjećam se više povezano, prihvaćeno i taj pristup mi djeluje više susretljivo - odgovorila joj je jedna korisnica, dodajući kako joj je drago vidjeti bilo kakav znak povezanosti u vremenu kada se ljudi često otuđuju.

- Moja poznanica je mojoj, sad bivšoj, frendici rekla vi umjesto ti (jer se vidi da je starija) i ona se toliko uvrijedila da se posvađala s njom. Mislila sam da će se potući kao kokoši - dodala je druga. Neki ipak smatraju da je distanca dobra. - Samo ti zadrži svoje ''Vi''. Time zadržavaš jednu zdravu distancu od drugih, pokazujući tako ne samo da si lijepo odgojena i da imaš poštovanje prema drugima, nego i to kako ti nisi tu da bi se družila s bilo kim i kroz to dozvolila neke stvari koje pretjerana bliskost sa sobom povlači. Malo se toga dobrog može i hoće izroditi iz toga što netko prelazi granice profesionalnosti. Ljudi sebi ubrzo počnu dopuštati stvari koje ne bi trebali činiti ili govoriti. No, s obzirom na godine životnog iskustva, sigurno znaš o čemu govorim.

Korisnici su podijelili svoja iskustva: - Ja imam jako veliki problem s prelaskom s vi na ti. Radnoj kolegici sam jako dugo govorila vi, jer mi je bilo neugodno 20 godina starijoj gospodi reći ti, koliko god ona to tražila. Imamo susjeda koji su 20-ak godina stariji, njemu govorim ti, ali njoj vi, i jako me to nervira, ali opet ne mogu se prisiliti. To mi je valjda neko usađeno poštovanje prema gospođama, koje očito nemam prema muškarcima... Uglavnom, nastavi govoriti onako kako ti je ugodno, a ako ti ne smeta da ti govore Ti, zanemari.

Neki se slažu ipak oko jedne stvari: - Poštovanje nema veze s ti ili vi, postoje jezici gdje to uopće nije bitno i ljudi se poštuju - komentar je jedne korisnice, dok je druga dodala: - Kako bi ja to persiranje ukinula.

Još jedan od komentara je bio: - Nije mi to smetalo kada sam bila malo mlađa, ali sad kada sam prešla 20 nekako mi to uvijek zaškripi u uhu. Ako si uslužna djelatnost ili radiš u nekoj službenoj ustanovi, svi ti trebaju biti na vi iz poštovanja i bontona. Nismo se sreli na ulici nego je u pitanju ustanova, trgovina i sl.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>