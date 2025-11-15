Naši Portali
LUDA DOSTAVA

Žena ostala u šoku kad je otkrila što je poštar napravio s njezinim paketom: Sve je snimila nadzorna kamera

Screenshot/TikTok
Autor
Lorena Posavec
15.11.2025.
u 00:07

Video počinje trenutkom u kojem dostavljač stoji pred vratima i čeka da mu netko otvori, dok čistač prozora prolazi pokraj njega i dobacuje mu pogled

Propustiti dostavu paketa može biti vrlo frustrirajuće, osobito kada ste samo nakratko otišli od kuće i vratili se baš dovoljno kasno da zateknete onu groznu obavijest koja kaže da morate ponovno dogovoriti dostavu ili sutradan sami otići po paket. Međutim, jedan poštar britanskog Royal Maila nije dopustio da ga odsutnost primatelja spriječi u dovršavanju isporuke, i nije mu palo na pamet ostaviti paket u kanti ili na otvorenom, gdje bi ga lopovi mogli ukrasti. Umjesto toga, primijetio je otvoreni prozor na prednjoj strani kuće i odlučio iskoristiti priliku te dostaviti paket kroz njega. Umjesto da ga jednostavno baci i nada se najboljem, angažirao je čistača prozora koji je baš u tom trenutku radio u blizini. Žena po imenu Stacey Curran sve je snimila svojom kućnom nadzornom kamerom i podijelila snimku na TikToku. Objavila je i fotografiju kartice koju je poštar ostavio, na kojoj je pisalo: "Dostavljeno kroz prozor spavaće sobe", što vjerojatno nitko ne bi ikada očekivao pročitati.

Video počinje trenutkom u kojem dostavljač stoji pred vratima i čeka da mu netko otvori, dok čistač prozora prolazi pokraj njega i dobacuje mu pogled. Čistač prozora i poštar zatim su snimljeni kako kratko razgovaraju, vjerojatno smišljajući plan kako ipak dostaviti paket, a da ga poštar ne mora nositi natrag. U urnebesnom obratu, čistač prozora donosi ljestve, naslanja ih na kuću i penje se do gornjeg prozora kako bi u ime poštara ubacio paket unutra. Poštar je zatim snimljen kako fotografira čistača dok obavlja "dostavu", a obojica se smiju svojoj domišljatoj ideji. "Znam da su obojica bili preponosni na sebe", komentirala je jedna osoba, i sudeći po njihovim nasmijanim licima, svakako jesu, i to zasluženo.

@staceycurran8989 🤣🤣🤣 actually can not cope come home to find this postcard and thought you have got to be having me on thinking the postman has thrown it through the window! 🤣🤣 hats off to my window cleaner and postman 👏👏👏👏 #postman #parcel #window #cleaner #delivered ♬ Powerful songs like action movie music - Tansa

Stacey je video opisala riječima: "Ne mogu vjerovati, dođem kući i pronađem ovu karticu i pomislim – nema šanse, sigurno ga je poštar samo ubacio kroz prozor! Svaka čast mom čistaču prozora i poštaru", uz niz emotikona koji plješću. Čak se i službeni TikTok britanske pošte uključio u komentare, napisavši: "Bio je SPREMAN". Mnogi su molili da vide "dokaznu fotografiju isporuke", očekujući da će biti urnebesna, a jedan je korisnik poručio: "Nemojte nas držati u neizvjesnosti!" Jedna se žena našalila: "Ponekad namjerno ostanem u krevetu i ignoriram zvono, pa bi ovo bilo jako neugodno..." Druga osoba je dodala: "Poštar je bio odlučan da taj paket ne vrati natrag u kombi". Kako piše Mirror, glasnogovornik Royal Maila komentirao je: "Naši poštari uvijek nastoje osigurati da kupci dobiju svoje pošiljke i ponosni smo na trud koji svakodnevno ulažu. Ovo je svakako bila jedinstvena metoda, ali drago nam je da je kupac primio svoju pošiljku".

Kupnja