Vedrana Rudan stala uz zdravstvene radnike: 'Kupuju tenkove, ne mare za nas umiruće'

PREVARANTI TRAŽE ŽRTVE

Oštetili su vam automobil i ostavili listić s porukom? Budite oprezni, šteta bi mogla biti još veća

Pokušavaju doći do broja bankovne kartice, do odobrenja da se napravi neka transakcija, do pristupa različitim mobilnim aplikacijama koje mogu trošiti novac, sve su to elementi da bi oni zaradili novac, kaže IT stručnjak Alen Delić.