U svom drugom mandatu u Bijeloj kući, Donald Trump proširio je izvršnu moć na neviđene načine i ozbiljno testirao otpornost američkih demokratskih institucija. Za razliku od bilo kojeg predsjednika prije njega, nastoji uspostaviti kontrolu nad američkim poslovanjem, medijima, kulturom i akademskom zajednicom, pa se gospodarskom i vojnom moći koristi uz malo ograničenja ili nadzora Kongresa, ravnopravne grane vlasti prema Ustavu SAD-a. Ipak, Trump se uglavnom odlučuje pridržavati nepovoljnih sudskih presuda i prešutno je priznao barem neka ograničenja svoje ovlasti.