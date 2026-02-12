Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
12.02.2026. u 17:02

Donald Trump okorjeli je blef-majstor, ali možda se sam doveo u situaciju da bira između drastičnih alternativa – povlačenja ili visokorizičnog kockanja ratom s Iranom

U svom drugom mandatu u Bijeloj kući, Donald Trump proširio je izvršnu moć na neviđene načine i ozbiljno testirao otpornost američkih demokratskih institucija. Za razliku od bilo kojeg predsjednika prije njega, nastoji uspostaviti kontrolu nad američkim poslovanjem, medijima, kulturom i akademskom zajednicom, pa se gospodarskom i vojnom moći koristi uz malo ograničenja ili nadzora Kongresa, ravnopravne grane vlasti prema Ustavu SAD-a. Ipak, Trump se uglavnom odlučuje pridržavati nepovoljnih sudskih presuda i prešutno je priznao barem neka ograničenja svoje ovlasti.

Ključne riječi
kongres SAD demokracija SAD Donald Trump

Komentara 10

Pogledaj Sve
Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
17:24 12.02.2026.

Kad mu sve propadne, onda će pristati na ulogu dementnog starca koji više za ništa ne može odgovarati.

Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
17:28 12.02.2026.

Ruši demokraciju kontrolom glasovanja, neviđeno, hahah. Opće je poznato da je demokracija kada bez ikakve kontrole glasa tko hoće, kada hoće i koliko puta hoće.

CH
chemica
17:28 12.02.2026.

Znači, namještanje izbora se sada zove kontrolom glasanja? Da, ma hoće to upaliti, hoće. U Rusiji, Srbiji, Mađarskoj...No, tamo je uspjelo. Sva sreća da se i Amerikance tu nešto pita, pa će ipak sami na kraju odlučiti žele li postatii takva slična drugorazredna sirotinjska gubernija, kao prethodno navedene samoproglašene velike ili bar regionalne sile. Ne može završiti dobro po fantastičnog Donalda, nikako.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!