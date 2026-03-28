FOTO Najveći američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford stigao u Split
Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći i jedan od tehnološki najnaprednijih ratnih brodova na svijetu, napustio je prije dva dana zaljev Souda na Kreti i stigao danas u Split u sklopu planiranog posjeta i tehničkog održavanja.
Nakon što je Vlada na 156. sjednici odobrila uplovljavanje američkog nuklearnog ratnog broda u hrvatske teritorijalne vode, najveći svjetski nosač zrakoplova ranije nego planirano napustio je bazu na Kreti i uputio se prema Splitu.
"Uplovljavanje nosača zrakoplova u splitsku luku odraz je savezništva Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, našeg NATO saveznika i strateškog partnera. Riječ je o nosaču zrakoplova dugom 333 metara, širine trupa 41 metar i širine uzletno-sletne palube 78 metara. Gaz mu je 15 metara, a može nositi 75 zrakoplova", priopćio je MORH.