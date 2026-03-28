FOTO Najveći američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford stigao u Split

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći i jedan od tehnološki najnaprednijih ratnih brodova na svijetu, napustio je prije dva dana zaljev Souda na Kreti i stigao danas u Split u sklopu planiranog posjeta i tehničkog održavanja. 
Nakon što je Vlada na 156. sjednici odobrila uplovljavanje američkog nuklearnog ratnog broda u hrvatske teritorijalne vode, najveći svjetski nosač zrakoplova ranije nego planirano napustio je bazu na Kreti i uputio se prema Splitu.
Iako je trebao ostati u zaljevu Souda do 2. travnja radi sanacije štete nastale u požaru na brodu, planovi su promijenjeni te je brod ubrzano preusmjeren prema Hrvatskoj.
Prema navodima grčkih medija, na odluku su utjecali najavljeni prosvjedi na Kreti, zbog čega američka mornarica želi izbjeći moguće incidente i nastaviti tehničke radove u stabilnijem okruženju.
OGLAS
U Splitu će se nastaviti popravci na brodu i istraga o požaru.
Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford prvi je put boravio u Republici Hrvatskoj u Splitu u lipnju 2023., a zadnji put u listopadu 2025. godine.
"Uplovljavanje nosača zrakoplova u splitsku luku odraz je savezništva Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, našeg NATO saveznika i strateškog partnera. Riječ je o nosaču zrakoplova dugom 333 metara, širine trupa 41 metar i širine uzletno-sletne palube 78 metara. Gaz mu je 15 metara, a može nositi 75 zrakoplova", priopćio je MORH.
OGLAS
OGLAS
1/