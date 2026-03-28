Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PAO DOGOVOR

Milanović i Plenković usuglasili termin: Otkriveno kada će se održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu

Rijeka: Premijer Plenković posjetio ACI
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
Autori: Tatjana Kolak/Hina, Vera Kadijević/Hina
28.03.2026.
u 12:33

Iz Vlade su poručili kako inicijativa premijera ima za cilj raspraviti posljedice ratnih zbivanja na globalnoj i europskoj razini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u subotu kako je termin usuglašen te da će se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu održati 1. travnja, dnevni je red utvrđen, pozivi će ići u ponedjeljak, a sve je dogovoreno na razini predstojnika ureda. "Očekujem da svi koji su članovi vijeća budu nazočni", rekao je Plenković novinarima nakon Izbornog sabor Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski". Sve je, kaže, usuglašeno. Na upit novinara o tome Plenković je kratko uzvratio: "Vidjet ćete u priopćenju u ponedjeljak".

Predsjednik RH Zoran Milanović u srijedu je izvijestio priopćenjem kako je prihvatio sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu i teme o kojima bi se raspravljalo te predložio održavanje idućega tjedna. "Nastavno na brojne medijske upite i interes javnosti vezan uz sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, Ured predsjednika Republike obavještava javnost kako je predsjednik Republike Zoran Milanović još u petak, 20. ožujka, odgovorio na dopis predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića od 17. ožujka", stoji u priopćenju Ureda.

Plenković je u tom dopisu Milanoviću predložio sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu isti dan u tjednu od 23. do 27. ožujka, a iz Vlade su poručili kako inicijativa premijera ima za cilj raspraviti posljedice ratnih zbivanja na globalnoj i europskoj razini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj. Plenković je predložio i raspravu o daljnjim aspektima modernizacije Hrvatske vojske i jačanju njenih obrambenih sposobnosti, naveli su iz Vlade.

Iz Ureda predsjednika u srijedu su naveli da je predsjednik Republike Milanović u dopisu upućenom predsjedniku Vlade prihvatio prijedlog i suglasio se s potrebom sazivanja i održavanja sjednica te s predloženim temama o kojima bi trebalo raspravljati Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu, kao i da je predložio da se sjednice održe tijekom idućeg tjedna.

FOTO Najveći američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford stigao u Split
1/13
Ključne riječi
Zoran Milanović Vijeće za obranu Vijeće za nacionalnu sigurnost Andrej Plenković

Komentara 5

Pogledaj Sve
PU
puran
12:45 28.03.2026.

A kd baš na 1 Travnja, sigurno će biti neka prevara.

A5
a51
13:17 28.03.2026.

1. Travnja ako iranci ne odluce dugacije obzirom na nigdje zeljene splitske goste...

LO
lotos1946
13:06 28.03.2026.

Za ovako važnu sjednicu ipak su morali simbolički naglasiti da se održava 1. Aprila.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!