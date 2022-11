Švedski tužitelj o curenju plina iz Sjevernog toka: 'Pronađeni su tragovi eksploziva'

Danas je 268. dan ruske agresije na Ukrajinu. Više od 10 milijuna Ukrajinaca trenutno nema električne energije, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski, dok je ukrajinska vojska priopćila da se energetska infrastruktura u zemlji nalazi pod stalnim ruskim napadima. Ukrajinska vojska izvijestila je i da se u regiji Donjeck odvijaju najteže borbe u dosadašnjem devetomjesečnom ratu, pri čemu su ruske snage ojačane trupama povučenima iz Hersona na jugu.

Tijek događaja:

11:51 - Ukrajinski zastupnik Oleksej Gončarenko objavio je snimku jučerašnjeg raketnog napada na grad Dnjipro.

Gončarenko je napisao da te scene odražavaju "kako je izgledalo gotovo svako jutro" u Ukrajini.

''Idemo na posao i ne znamo hoćemo li se vratiti ili će raketa pogoditi ulicu kojom prolazimo'', napisao je.

This is a Russian missile attack on the city of Dnipro.



This is what almost every morning of Ukrainians looks like, starting from February 24. We go to work and we don't know if we will return from there or if a rocket will hit the road where we are going. pic.twitter.com/zb8cHHpN84