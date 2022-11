Dvojica Rusa i jedan Ukrajinac osuđeni na doživotnu kaznu zatvora zbog rušenja aviona nad Ukrajinom 2014.

Trojica muškaraca proglašeni su krivima na nizozemskom sudu za ubojstvo 298 ljudi na letu MH17, koji je oboren ruskim projektilom zemlja-zrak dok je letio iznad istočne Ukrajine 2014. godine.

Sud je proglasio krivima ruske državljane Igora Girkina i Sergeja Dubinskog te Ukrajinca Leonida Harčenka. Treći Rus, Oleg Pulatov, oslobođen je optužbi, prenosi CNN.

Nizozemski sud osudio je dvojicu ruskih i jednog ukrajinskog separatista na doživotnu zatvorsku kaznu

Ruski državljani Igor Girkin, bivši pukovnik ruske Federalne sigurnosne službe (FSB), i Sergej Dubinski, koji je bio zaposlen u ruskoj vojno-obavještajnoj agenciji GRU, osuđeni su zajedno s ukrajinskim separatistom Leonidom Harčenkom, koji nije imao vojno iskustvo, ali se vjeruje da jest vodio je borbenu jedinicu u Donjecku u srpnju 2014.

Četvrti osumnjičenik, ruski državljanin Oleg Pulatov, bivši vojnik ruskih specijalnih snaga Spetsnaz-GRU, oslobođen je optužbi. Zrakoplov je letio iznad regije u epicentru borbi između proruskih separatista i ukrajinskih snaga -- preteče sadašnjeg rata.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na Twitteru te odluku nazvao "važnom".

- Pozivanje na odgovornost nalogodavaca također je ključno jer osjećaj nekažnjivosti dovodi do novih zločina. Moramo odagnati ovu iluziju. Kazna za sva zlodjela RF-a tada i sada je neizbježna - poručio je.

