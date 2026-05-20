Čelnik Bavarske: Njemačka danas sliči na Weimarsku Republiku

Nijemci su postali izrazito pesimistični, zbog čega ih najviše spas vidi u radikalnom zaokretu prema krajnjoj desnici. Ekonomija zemlje nazaduje ili u najboljem slučaju stagnira, a nezadovoljstvo zbog masovnih migracija postalo je glavna politička tema u državi. Zbog svega toga odjekuju riječi ministra predsjednika (premijera) Bavarske Markusa Södera koji je trenutačnu Njemačku usporedio s Weimarskom Republikom, koja je nastala nakon Prvog svjetskog rata i zbog svoje je nestabilnosti i sukoba radikalnih politika rezultirala usponom Adolfa Hitlera i nacista na vlast u 1930-ima.
NAKON VELIKE DRAME
FOTO Pogledajte kako izgleda novi megaprojekt od 100 milijuna eura: Napokon otvoren novi granični prijelaz s BiH
ČAROBNA GLAZBENA NOĆ
FOTO Vannina kći iz prvog reda je pratila mamin koncert u Lisinskom i privukla pažnju mnogih
VALENTINA MILETIĆ
FOTO Tko je žena kojoj je Marko Livaja istetovirao srce? Bila je Kraljica Dalmacije
Američki prijediplomski studij
AfD je potpuno ruska stranka. Oni služe da blokiraju bilo kakve sankcije rusiji, odnosno pomoć Ukrajini te da potpiruju strah i nestabilnost te podrivaju euroatlantsko savezništvo. Sve čine kako im kremlj naloži. Isto kao milanović, troskot i tzv. "Most".