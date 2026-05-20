Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZGROŽENI UZLETOM AFD-A

Čelnik Bavarske: Njemačka danas sliči na Weimarsku Republiku

Autor
Dino Brumec
20.05.2026.
u 15:49

Iako je na vlasti tek godinu dana, kancelara Friedricha Merza iz Kršćansko-demokratske unije (CDU) birači jednostavno ne vole. Čak 67% ih želi da ode s vlasti

Nijemci su postali izrazito pesimistični, zbog čega ih najviše spas vidi u radikalnom zaokretu prema krajnjoj desnici. Ekonomija zemlje nazaduje ili u najboljem slučaju stagnira, a nezadovoljstvo zbog masovnih migracija postalo je glavna politička tema u državi. Zbog svega toga odjekuju riječi ministra predsjednika (premijera) Bavarske Markusa Södera koji je trenutačnu Njemačku usporedio s Weimarskom Republikom, koja je nastala nakon Prvog svjetskog rata i zbog svoje je nestabilnosti i sukoba radikalnih politika rezultirala usponom Adolfa Hitlera i nacista na vlast u 1930-ima.

Ključne riječi
AfD migracije Njemačka

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Backup
Backup
16:08 20.05.2026.

AfD je potpuno ruska stranka. Oni služe da blokiraju bilo kakve sankcije rusiji, odnosno pomoć Ukrajini te da potpiruju strah i nestabilnost te podrivaju euroatlantsko savezništvo. Sve čine kako im kremlj naloži. Isto kao milanović, troskot i tzv. "Most".

DI
dino60
16:09 20.05.2026.

Nema tu spasa, jedan industrijski monster treba "hrane i goriva" da bi funkcionirao, a Njemci, oni to jednostavno nemaju. Još ih Amerika odsjekla s izvora, te na granicu s Istokom doveli Poljsku, a ovi nevole ni Ruse ni Njemce, mogu samo tavoriti na mjestu. Bolje se živi danas u Italiji i Francuskoj i kod nas, jest da se neradi puno ali se živii relativno bolje nego u Njemačkoj. Podsjeća me na vremena pred raspad juge, samo se izmišljaju novi zakoni od kojih nike koristi, niti se sprovode nit ih ima tko sprovoditi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Russian President Vladimir Putin visits China
Video sadržaj
5
PLINSKI MEGAPROJEKT NA ČEKANJU

Xi dočekao Putina s topovima i čajem, ali mu nije dao ono što najviše želi: Kina zadala bolan udarac Rusiji

Xi Jinping i Vladimir Putin na samitu u Pekingu potvrdili su jačanje strateških odnosa između dviju zemalja, uz niz simboličnih i diplomatskih poruka o “neviđenoj razini suradnje”. Ipak, unatoč svečanoj atmosferi i potpisivanju brojnih sporazuma, nije došlo do konkretnog napretka u dugogodišnjim pregovorima o novom plinovodu prema Kini, uključujući projekt “Snaga Sibira 2”

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!