Čelnik Bavarske: Njemačka danas sliči na Weimarsku Republiku

Nijemci su postali izrazito pesimistični, zbog čega ih najviše spas vidi u radikalnom zaokretu prema krajnjoj desnici. Ekonomija zemlje nazaduje ili u najboljem slučaju stagnira, a nezadovoljstvo zbog masovnih migracija postalo je glavna politička tema u državi. Zbog svega toga odjekuju riječi ministra predsjednika (premijera) Bavarske Markusa Södera koji je trenutačnu Njemačku usporedio s Weimarskom Republikom, koja je nastala nakon Prvog svjetskog rata i zbog svoje je nestabilnosti i sukoba radikalnih politika rezultirala usponom Adolfa Hitlera i nacista na vlast u 1930-ima.